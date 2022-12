Zweiter Hallenstart in Brebach 1.FC Saarbrücken: Landesligateam startet ab Samstag be Masters-Quali

Die Zweite des 1.FC Saarbrücken startet am Samstag in der Vorrunde des Hallenturniers des Saarlandligisten FV Bschmisheim. Auch dieses Turnier wird im Sportzentrum im Stadtteil Brebach ausgetragen.

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken geht es im Rahmen der Qualifikations-Turniere zum saarländischen Hallenmasters am Samstag mit der Teilnahme der Veranstaltung des FV Bischmisheim weiter. Auch dieses Turnier findet in der Halle des Sportzentrums im Saarbrücker Stadtteils Brebach statt. Das erste Gruppenspiel der Malstatter beginnt um 12.18 Uhr, geht es gegen den Saarlandligisten SC Halberg Brebach. Danach trifft das FCS-Team auf den Kreisligisten DJK St. Ingbert. Zum Abschluss steht ab 14.42 Uhr die Reserve des Saarlandligisten SpVgg. Quiersched als Gegner auf dem Platz. "Sie werden wohl mit ihrem Lanndesliga-Team antreten, aber in der Halle spielt die Liga oft keine Rolle. Wenn die DJK fünf oder sechs gute Hallenspieler hat, können sie uns genauso gefährlich werden wie Brebach, da ja nur fünf Spieler auf dem Feld stehen. Wir wollen weiter Spielpraxis holen, wollen Spaß haben und wenn wir uns für die Endrunde qualifizieren, werden wir uns sehr freuen. Unser Fokus liegt aber ganz klar auf dem Feld, wo wir die Landesliga mit einem Punkt anführen", sagt Mozain zur aktuellen Hallenrunde. Die Zwischenrunden-Spiele finden am Sonntag ab 12 Uhr n gleicher stelle statt.