Zweiter Härtetest für Bad Harzburg TSG empfängt am Dienstagabend den SV 1890 Westerhausen im Sportpark an der Rennbahn

– Foto: Sebastian Harbke

Die Vorbereitung geht in die nächste Phase: Nach der 4:9 Testspielniederlage gegen Eintracht Osterwieck bestreitet die 1. Herren der TSG Bad Harzburg am Dienstagabend ihr zweites Testspiel. Gegner ist der SV 1890 Westerhausen.

Etwa zwei Wochen vor dem Wiederauftakt gegen Kissenbrück sollen bei dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Braunschweig 3 die Abläufe weiter gefestigt, die Kondition ausgebaut und Spielpraxis gesammelt werden.