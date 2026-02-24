Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zweiter Härtetest für Bad Harzburg
TSG empfängt am Dienstagabend den SV 1890 Westerhausen im Sportpark an der Rennbahn
Die Vorbereitung geht in die nächste Phase: Nach der 4:9 Testspielniederlage gegen Eintracht Osterwieck bestreitet die 1. Herren der TSG Bad Harzburg am Dienstagabend ihr zweites Testspiel. Gegner ist der SV 1890 Westerhausen.
Etwa zwei Wochen vor dem Wiederauftakt gegen Kissenbrück sollen bei dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Braunschweig 3 die Abläufe weiter gefestigt, die Kondition ausgebaut und Spielpraxis gesammelt werden.
Anstoß im Sportpark an der Rennbahn ist um 19 Uhr. Die TSG hofft dabei auch auf Unterstützung vom Spielfeldrand, um im zweiten Test den nächsten Schritt in Richtung Saisonfortsetzung zu machen.