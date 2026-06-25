Zweiter Grabfeld-Daniel für die Gallier Der TSV Großbardorf bekommt zur Premierensaison in der Bayernliga nicht nur sportlich, sondern auch personell einen noch stärkeren Thüringer Einschlag. von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Das Trainerteam der "Gallier" (v.l.n.r): Daniel Eppler (TW-Trainer), Manuel Leicht (Athletik-Trainer), Robin Keiner (Cheftrainer), Daniel Mai (Co-Trainer) und Jannik Schleelein (spielender Co-Trainer) – Foto: TSV Großbardorf

Mit Daniel Mai stößt ein weiterer Grabfelder zum Trainerstab der „Gallier“. Der 36-Jährige aus Haina übernimmt ab der neuen Saison das Amt des Co-Trainers und wird damit nach Torwarttrainer Daniel Eppler bereits der zweite „Daniel“ aus dem Thüringer Grabfeld im Großbardorfer Staff.

Der Spitzname „Grabfeld-Gallier“ erhält damit eine zusätzliche Bedeutung. Während der Verein geografisch im bayerischen Teil des Grabfelds beheimatet ist, sorgen nun zwei Thüringer Grabfelder dafür, dass die Verbindung über die Landesgrenze hinweg noch enger wird. Und auch Cheftrainer Robin Keiner passt perfekt in dieses Bild. Der 35-Jährige stammt ebenfalls aus Thüringen, war viele Jahre für die SpVgg Geratal in der Thüringenliga aktiv und führte den TSV Großbardorf in seiner ersten kompletten Saison direkt zum Aufstieg in die Bayernliga. Gemeinsam die Trainer-Schulbank gedrückt Dass ausgerechnet Daniel Mai nun an seiner Seite arbeitet, ist kein Zufall. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. „Ich habe mit Daniel meine Trainer-B-Lizenz gemacht. Wir waren immer zusammen in Bad Blankenburg – sowohl in der Grundausbildung als auch bei den Verlängerungen“, erzählt Keiner. Über die Jahre sei der Kontakt nie abgerissen. „Wir waren ständig im Austausch.“ Als sich die Situation ergab, dass der bisherige Co-Trainer Mirko Kleinhenz den Verein aus beruflichen Gründen verlassen musste, begann die Suche nach einer Nachfolgelösung. Für Keiner lag die Idee schnell auf der Hand. „Wir haben uns immer gut verstanden und waren fachlich in einem sehr guten Austausch“, sagt der Großbardorfer Cheftrainer.

Auch Mai bestätigt, dass die Verbindung zu Keiner letztlich den Weg nach Großbardorf ebnete. „Der Kontakt nach Großbardorf kam über Robin zustande. Wir kennen uns bereits aus der Zeit als Gegenspieler in der Landesklasse und später auch durch unsere gemeinsame B-Lizenz-Ausbildung“, berichtet der 36-Jährige. Dadurch habe bereits eine vertrauensvolle Basis bestanden. Ausschlaggebend seien schließlich die Gespräche mit dem Verein gewesen. „Großbardorf ist in der Region ein besonderer Verein, und die Aufgabe in der Bayernliga hat mich sportlich und menschlich sofort gereizt.“ Klare Hierarchie Für Mai bedeutet die neue Aufgabe die Rückkehr ins Trainergeschäft. Bis zum Ende der vorletzten Saison war er beim Hainaer SV tätig, ehe er aus beruflichen Gründen kürzertreten musste. Vollständig aus dem Fußball verschwunden war er allerdings nicht. Bereits in der vergangenen Spielzeit hospitierte er mehrfach bei den Galliern, schaute sich Trainingseinheiten und Spiele an und gewann dabei erste Einblicke in die Arbeitsweise des Vereins. In Großbardorf soll Mai künftig eng mit Keiner zusammenarbeiten. Die Rollenverteilung ist dabei klar definiert. „Ich habe den Hut auf, Daniel arbeitet als Co-Trainer zu“, erklärt Keiner. Gleichzeitig soll sich der Neuzugang intensiv einbringen. „Er soll sein Know-how und sein Wissen einbringen, Ideen und Ratschläge liefern. In allen Themen möchte ich seine Meinung hören. Er soll sich komplett integrieren.“

Auch Mai beschreibt die Zusammenarbeit als offen und vertrauensvoll. „Robin gibt die grundsätzliche Richtung vor, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Trainerteam die Mannschaft bestmöglich begleiten.“ Zu seinen Aufgaben gehören die Mitarbeit auf dem Trainingsplatz, das Coaching während der Einheiten und Spiele sowie die Spielvorbereitung und die individuelle Entwicklung der Spieler. Noch wird Mai aufgrund einer laufenden Ausbildung nicht bei jeder Einheit dabei sein können. Trainiert wird in Großbardorf montags, dienstags und donnerstags. Vor allem der Montag stellt aktuell noch eine Herausforderung dar. „Daniel steht zunächst montags nicht zur Verfügung, weil seine Ausbildung noch läuft. Das wird aber voraussichtlich im Winter abgeschlossen sein“, erklärt Keiner. Die zeitliche Einschränkung sei dem Verein jedoch von Anfang an bewusst gewesen. „Beruflich ist er noch ein halbes Jahr eingeschränkt, aber das wussten wir.“