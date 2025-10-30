Zweiter gegen Vierter in Großaspach. Stoppt Freiberg die Krise?

 2025-10-30T09:37:45.468Z

Der 15. Spieltag in der Regionalliga Südwest verspricht eine klare Bewährungsprobe für die Spitze und Nervenspiele im Tabellenkeller. Der Primus will seinen Vorsprung behaupten, Verfolger lauern auf Ausrutscher – und mehrere Duelle der unteren Hälfte könnten die Kräfteverhältnisse im Abstiegskampf merklich verschieben.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00live

Der Tabellenführer trifft zuhause auf einen Gegner aus dem unteren Drittel, dessen Torausbeute respektabel, die Punktzahl aber schmal ist. Die beste Defensive der Liga will ihre Stabilität bestätigen und den Abstand an der Spitze wahren.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00

Die Gastgeber gehen mit solider Bilanz und positivem Torverhältnis in das Duell, während der Aufsteiger mit der zweitschwächsten Ausbeute und anfälliger Abwehr anreist. Viel spricht für Kontrolle durch das heimische Mittelfeld – der Gast braucht Effizienz, um zu bestehen.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

Hier begegnen sich ein torfreudiger, defensiv aber anfälliger Gastgeber und ein Verfolger aus dem Spitzenquartett mit klarer Statik und Wucht. Für die Hausherren wird es um Spielkontrolle gehen, der Gast dürfte auf Reife und Effektivität setzen.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Ein Duell zweier Mannschaften mit nahezu identischem Torverhältnis, aber leichtem Punktevorteil für den Reisenden. Kleinigkeiten im Zweikampf- und Umschaltverhalten dürften den Ausschlag geben.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00

Oben etablierte Gastgeber empfangen ein Team aus dem Mittelfeld, das auswärts Stabilität sucht. Entscheidend wird sein, ob die Heimelf ihre Balance aus Torgefahr und Absicherung über 90 Minuten hält.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00

Kellerduell mit hoher Fallhöhe: Der Vorletzte mit der schwächsten Defensive der Liga erwartet einen Aufsteiger, der offensiv sparsam und hinten verwundbar agiert. Nervenstärke und Fehlervermeidung stehen über allem.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00

Das Schlusslicht empfängt den Absteiger aus höheren Sphären – eine Begegnung zwischen Minimalpunktzahl und Anspruchsdenken. Der Außenseiter braucht Disziplin, der Favorit Klarheit im letzten Drittel.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00live

Topspiel-Charakter: Der Aufsteiger mit der besten Offensive der Liga misst sich mit dem Zweiten, der bislang vor allem durch Konstanz punktet. Tempo gegen Struktur – wer den Rhythmus diktiert, setzt im Titelrennen ein Zeichen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Nachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld: Der Gastgeber bringt mehr Torgefahr ein, der Gast steht ausgeglichen und effizient. Das Momentum könnte an der Strafraumkante entschieden werden.

