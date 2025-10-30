Zweiter gegen Vierter in Großaspach. Stoppt Freiberg die Krise?

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 live PUSH



Der Tabellenführer trifft zuhause auf einen Gegner aus dem unteren Drittel, dessen Torausbeute respektabel, die Punktzahl aber schmal ist. Die beste Defensive der Liga will ihre Stabilität bestätigen und den Abstand an der Spitze wahren.



Die Gastgeber gehen mit solider Bilanz und positivem Torverhältnis in das Duell, während der Aufsteiger mit der zweitschwächsten Ausbeute und anfälliger Abwehr anreist. Viel spricht für Kontrolle durch das heimische Mittelfeld – der Gast braucht Effizienz, um zu bestehen.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live PUSH



Hier begegnen sich ein torfreudiger, defensiv aber anfälliger Gastgeber und ein Verfolger aus dem Spitzenquartett mit klarer Statik und Wucht. Für die Hausherren wird es um Spielkontrolle gehen, der Gast dürfte auf Reife und Effektivität setzen.



Ein Duell zweier Mannschaften mit nahezu identischem Torverhältnis, aber leichtem Punktevorteil für den Reisenden. Kleinigkeiten im Zweikampf- und Umschaltverhalten dürften den Ausschlag geben.



Oben etablierte Gastgeber empfangen ein Team aus dem Mittelfeld, das auswärts Stabilität sucht. Entscheidend wird sein, ob die Heimelf ihre Balance aus Torgefahr und Absicherung über 90 Minuten hält.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH



Kellerduell mit hoher Fallhöhe: Der Vorletzte mit der schwächsten Defensive der Liga erwartet einen Aufsteiger, der offensiv sparsam und hinten verwundbar agiert. Nervenstärke und Fehlervermeidung stehen über allem. Kellerduell mit hoher Fallhöhe: Der Vorletzte mit der schwächsten Defensive der Liga erwartet einen Aufsteiger, der offensiv sparsam und hinten verwundbar agiert. Nervenstärke und Fehlervermeidung stehen über allem.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SV Sandhausen Sandhausen 14:00 PUSH



Das Schlusslicht empfängt den Absteiger aus höheren Sphären – eine Begegnung zwischen Minimalpunktzahl und Anspruchsdenken. Der Außenseiter braucht Disziplin, der Favorit Klarheit im letzten Drittel.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 live PUSH



Topspiel-Charakter: Der Aufsteiger mit der besten Offensive der Liga misst sich mit dem Zweiten, der bislang vor allem durch Konstanz punktet. Tempo gegen Struktur – wer den Rhythmus diktiert, setzt im Titelrennen ein Zeichen.



Nachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld: Der Gastgeber bringt mehr Torgefahr ein, der Gast steht ausgeglichen und effizient. Das Momentum könnte an der Strafraumkante entschieden werden.