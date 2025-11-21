Zweiter gegen Vierter bei Löchgau II, brisantes Duell in Bietigheim

FV Löchgau II trifft auf den TSV Münchingen und misst sich als Vierter mit dem direkten Verfolger des Spitzenreiters. Die Gastgeber setzen auf Stabilität, Münchingen bringt als torgefährlicher Aufsteiger viel Wucht in die vorderen Zonen.
SV Salamander Kornwestheim empfängt den FC Marbach – ein Duell zweier Teams aus dem dichten Mittelfeld. Kornwestheim braucht nach zuletzt schwankenden Ergebnissen Ordnung, Marbach will seine Ausgeglichenheit in Punkte ummünzen.
TSV Schwieberdingen bekommt es mit dem TASV Hessigheim zu tun und steht als Fünfzehnter unter Zugzwang. Hessigheim reist mit einem leichten Tabellenpolster an und wird auf Kompaktheit und Standards setzen.
AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen den TSV Heimsheim, der als Tabellendritter den Anschluss nach ganz oben wahrt. Für den Aufsteiger aus Ludwigsburg zählt defensive Disziplin, Heimsheim kommt mit breiter Brust und klarer Offensivlinie.
TV Aldingen trifft auf den TSV Merklingen – beide Mannschaften liegen punktgleich und wollen den Schritt ins sichere Mittelfeld schaffen. Aldingen setzt auf Heimstärke, Merklingen auf Effizienz im Abschluss.
Spvgg Besigheim empfängt den TSV Phönix Lomersheim, ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Mittelfeld. Besigheim sucht Kontrolle und Balance, Lomersheim die schnellen Umschaltmomente.
SV Germania Bietigheim bekommt es als Spitzenreiter mit der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II zu tun. Germania vertraut auf die beste Defensive der Liga, die Gäste bringen als laufstarker Gegner Risiko und Tempo mit.
TV Pflugfelden trifft auf NK Croatia Bietigheim – im Tabellenkeller zählt jeder Zweikampf doppelt. Pflugfelden braucht Stabilität über 90 Minuten, Croatia setzt auf Pragmatismus, um die Abstiegsränge zu verlassen.