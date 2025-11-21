 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Zweiter gegen Vierter bei Löchgau II, brisantes Duell in Bietigheim

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

An der Spitze marschiert SV Germania Bietigheim vor Aufsteiger TSV Münchingen und dem formstarken TSV Heimsheim, dahinter kämpft ein breites Mittelfeld um jeden Zähler. Im Tabellenkeller brauchen Schwieberdingen, NK Croatia Bietigheim und Pflugfelden dringend Punkte, während Löchgau II und Marbach ihre Positionen festigen wollen.

Morgen, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
14:00

FV Löchgau II trifft auf den TSV Münchingen und misst sich als Vierter mit dem direkten Verfolger des Spitzenreiters. Die Gastgeber setzen auf Stabilität, Münchingen bringt als torgefährlicher Aufsteiger viel Wucht in die vorderen Zonen.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
14:30

SV Salamander Kornwestheim empfängt den FC Marbach – ein Duell zweier Teams aus dem dichten Mittelfeld. Kornwestheim braucht nach zuletzt schwankenden Ergebnissen Ordnung, Marbach will seine Ausgeglichenheit in Punkte ummünzen.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
14:30

TSV Schwieberdingen bekommt es mit dem TASV Hessigheim zu tun und steht als Fünfzehnter unter Zugzwang. Hessigheim reist mit einem leichten Tabellenpolster an und wird auf Kompaktheit und Standards setzen.

Morgen, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
14:30

AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen den TSV Heimsheim, der als Tabellendritter den Anschluss nach ganz oben wahrt. Für den Aufsteiger aus Ludwigsburg zählt defensive Disziplin, Heimsheim kommt mit breiter Brust und klarer Offensivlinie.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:30

TV Aldingen trifft auf den TSV Merklingen – beide Mannschaften liegen punktgleich und wollen den Schritt ins sichere Mittelfeld schaffen. Aldingen setzt auf Heimstärke, Merklingen auf Effizienz im Abschluss.

Morgen, 14:30 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
14:30

Spvgg Besigheim empfängt den TSV Phönix Lomersheim, ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Mittelfeld. Besigheim sucht Kontrolle und Balance, Lomersheim die schnellen Umschaltmomente.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
14:30live

SV Germania Bietigheim bekommt es als Spitzenreiter mit der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II zu tun. Germania vertraut auf die beste Defensive der Liga, die Gäste bringen als laufstarker Gegner Risiko und Tempo mit.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

TV Pflugfelden trifft auf NK Croatia Bietigheim – im Tabellenkeller zählt jeder Zweikampf doppelt. Pflugfelden braucht Stabilität über 90 Minuten, Croatia setzt auf Pragmatismus, um die Abstiegsränge zu verlassen.

