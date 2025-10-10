 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Robert Stolz

Zweiter gegen Vierter bei den Sportfreunden Lauffen

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Der achte Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht erneut intensive Partien, in denen sich die Spitzenteams weiter absetzen wollen, während die unteren Plätze um jeden Punkt kämpfen. Spannung und knappe Entscheidungen sind in fast allen Begegnungen zu erwarten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
15:00

U`griesheim muss gegen Stetten/Kleingartach seine Tabellenführung verteidigen. Die Gastgeber werden versuchen, mit schnellem Umschaltspiel die Defensivreihe der Gäste zu knacken, während Stetten/Kleingartach auf Konterchancen lauert und Punkte im Abstiegskampf sichern möchte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

Sportfreunde Lauffen empfängt die SG Sindringen/Ernsbach. Lauffen wird das Spiel dominieren wollen, während Sindringen/Ernsbach auf eine stabile Defensive und gezielte Angriffe setzt, um die Tabellenführung der Gastgeber zu gefährden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00live

FC Heilbronn trifft auf TSV Botenheim. Die Heimmannschaft will an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen, während Botenheim die Chance nutzen will, nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder zu punkten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
15:00live

FSV Friedrichshaller SV gastiert bei TSV Pfedelbach. Die Hausherren stehen unter Zugzwang, um ihren Mittelfeldplatz zu festigen, während Friedrichshaller SV seine Serie fortsetzen möchte, um den Anschluss an die Top-Positionen nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00

FSV Schwaigern empfängt Spitzenreiter Aramäer Heilbronn. Schwaigern wird bemüht sein, die Defensive zu stabilisieren und auf Konter zu setzen, während Aramäer Heilbronn mit seiner starken Offensive die Tabellenführung verteidigen will.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00

SGM Mulfingen/Hollenbach trifft auf SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams kämpfen gegen den Tabellenkeller, wobei Mulfingen/Hollenbach nach zuletzt besserer Form die Heimvorteile nutzen möchte, während Markelsheim/Elpersheim auf eine Überraschung aus ist.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00

SV Wachbach empfängt TG Böckingen. Wachbach will mit aggressivem Pressing die Heimstärke ausspielen, während Böckingen auf die individuelle Klasse seiner Stürmer setzen wird, um wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge zu sichern.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

TSV Erlenbach empfängt TSV Neuenstein. Erlenbach möchte seine aufsteigende Form nutzen, um Punkte zu sammeln, während Neuenstein auf defensive Stabilität und schnelle Gegenstöße setzt, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Timo BabicAutor