Zweiter gegen Vierter bei den Sportfreunden Lauffen



U`griesheim muss gegen Stetten/Kleingartach seine Tabellenführung verteidigen. Die Gastgeber werden versuchen, mit schnellem Umschaltspiel die Defensivreihe der Gäste zu knacken, während Stetten/Kleingartach auf Konterchancen lauert und Punkte im Abstiegskampf sichern möchte. U`griesheim muss gegen Stetten/Kleingartach seine Tabellenführung verteidigen. Die Gastgeber werden versuchen, mit schnellem Umschaltspiel die Defensivreihe der Gäste zu knacken, während Stetten/Kleingartach auf Konterchancen lauert und Punkte im Abstiegskampf sichern möchte.



Sportfreunde Lauffen empfängt die SG Sindringen/Ernsbach. Lauffen wird das Spiel dominieren wollen, während Sindringen/Ernsbach auf eine stabile Defensive und gezielte Angriffe setzt, um die Tabellenführung der Gastgeber zu gefährden. Sportfreunde Lauffen empfängt die SG Sindringen/Ernsbach. Lauffen wird das Spiel dominieren wollen, während Sindringen/Ernsbach auf eine stabile Defensive und gezielte Angriffe setzt, um die Tabellenführung der Gastgeber zu gefährden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Union Heilbronn FC Heilbronn TSV Botenheim Botenheim 15:00 live PUSH



FC Heilbronn trifft auf TSV Botenheim. Die Heimmannschaft will an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen, während Botenheim die Chance nutzen will, nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder zu punkten. FC Heilbronn trifft auf TSV Botenheim. Die Heimmannschaft will an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen, während Botenheim die Chance nutzen will, nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder zu punkten.



FSV Friedrichshaller SV gastiert bei TSV Pfedelbach. Die Hausherren stehen unter Zugzwang, um ihren Mittelfeldplatz zu festigen, während Friedrichshaller SV seine Serie fortsetzen möchte, um den Anschluss an die Top-Positionen nicht zu verlieren. FSV Friedrichshaller SV gastiert bei TSV Pfedelbach. Die Hausherren stehen unter Zugzwang, um ihren Mittelfeldplatz zu festigen, während Friedrichshaller SV seine Serie fortsetzen möchte, um den Anschluss an die Top-Positionen nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:00 PUSH



FSV Schwaigern empfängt Spitzenreiter Aramäer Heilbronn. Schwaigern wird bemüht sein, die Defensive zu stabilisieren und auf Konter zu setzen, während Aramäer Heilbronn mit seiner starken Offensive die Tabellenführung verteidigen will. FSV Schwaigern empfängt Spitzenreiter Aramäer Heilbronn. Schwaigern wird bemüht sein, die Defensive zu stabilisieren und auf Konter zu setzen, während Aramäer Heilbronn mit seiner starken Offensive die Tabellenführung verteidigen will.



SGM Mulfingen/Hollenbach trifft auf SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams kämpfen gegen den Tabellenkeller, wobei Mulfingen/Hollenbach nach zuletzt besserer Form die Heimvorteile nutzen möchte, während Markelsheim/Elpersheim auf eine Überraschung aus ist. SGM Mulfingen/Hollenbach trifft auf SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim. Beide Teams kämpfen gegen den Tabellenkeller, wobei Mulfingen/Hollenbach nach zuletzt besserer Form die Heimvorteile nutzen möchte, während Markelsheim/Elpersheim auf eine Überraschung aus ist.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Wachbach SV Wachbach TG Böckingen TG Böckingen 15:00 PUSH



SV Wachbach empfängt TG Böckingen. Wachbach will mit aggressivem Pressing die Heimstärke ausspielen, während Böckingen auf die individuelle Klasse seiner Stürmer setzen wird, um wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge zu sichern. SV Wachbach empfängt TG Böckingen. Wachbach will mit aggressivem Pressing die Heimstärke ausspielen, während Böckingen auf die individuelle Klasse seiner Stürmer setzen wird, um wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge zu sichern.



TSV Erlenbach empfängt TSV Neuenstein. Erlenbach möchte seine aufsteigende Form nutzen, um Punkte zu sammeln, während Neuenstein auf defensive Stabilität und schnelle Gegenstöße setzt, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.