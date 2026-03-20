Zweiter gegen Erster! Gipfeltreffen mit Vorentscheidungscharakter

– Foto: Sascha Drenth

Am Sonnabend um 15 Uhr steht in der Bezirksliga 1 Hannover das wohl entscheidende Spiel im Aufstiegsrennen an. Der SC Twistringen empfängt den Tabellenführer VfR Evesen – Zweiter gegen Erster, ein Punkt trennt beide Teams. Es ist ein Duell, das bereits im Vorfeld als richtungsweisend eingeordnet wird.

Schon das Hinspiel, das 1:1 endete, hatte laut Rathkamp einen besonderen Eindruck hinterlassen. „Da sagte ich damals schon, dass das das beste Bezirksligaspiel war, was ich seit langem gesehen habe.“ Auch für das Rückspiel erwartet er eine enge Partie: „Das sind wirklich zwei Mannschaften auf absoluter Augenhöhe. Vielleicht erfahrungstechnisch so 55 Prozent für Evesen.“

„Das ist natürlich das absolute Spitzenspiel in der Bezirksliga. Die Tabelle sagt es ja schon aus“, erklärt Twistringens Trainer Timo Rathkamp. „Zweiter gegen den Ersten – mehr Spitzenspiel geht am 21. Spieltag nicht.“

Ein Faktor könnte die Kulisse werden. „Wir spielen zu Hause vor, denke ich, relativ großer Kulisse. Also 400, 500 Zuschauer, damit rechne ich allemal.“

Twistringen setzt auf Effizienz

Nach dem 2:2 im Derby gegen Neuenkirchen liegt der Fokus beim Gastgeber vor allem auf der Chancenverwertung. „Wir müssen zwingend unsere Torchancen nutzen, die wir zuhauf haben aus den letzten Spielen“, fordert Rathkamp. „Vor dem Tor haben wir keine Einstellung gezeigt.“

Auch defensiv sieht der Trainer einen klaren Schlüssel: „Ganz wichtig ist, dass wir die Standards von Evesen gut verteidigen. Wir produzieren ja fast jedes Spiel zehn Ecken gegen uns – das darf uns morgen einfach nicht passieren, weil da sind sie brandgefährlich.“

Gleichzeitig sieht Rathkamp Chancen im Umschaltspiel: „Evesen ist eine Mannschaft, die super offensiv spielt. Sie geben dir Räume. Wenn wir im Umschaltspiel gut arbeiten und die Zweikämpfe annehmen, dann hoffe ich, dass wir gewinnen.“

Personell kann Twistringen nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben fast den kompletten Kader zur Verfügung. Nur Matze Brokering und Ahmad Ataya fehlen. Die Jungs brennen alle, sind heiß. Für so ein Spiel spielt man Fußball.“

Evesen reist selbstbewusst an

Auch auf Seiten des Tabellenführers ist die Vorfreude groß. Trainer Burak Buruk spricht ebenfalls von einem besonderen Spiel: „Das ist ein absolutes Topspiel, für solche Spiele arbeitet man. Das hat man auch in der Trainingswoche deutlich gemerkt, da war richtig Feuer drin.“

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Neuenkirchen reist Evesen mit Selbstvertrauen an. „Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an voll konzentriert in die Partie gehen“, betont Buruk. „Es erwartet uns ein sehr guter und unangenehmer Gegner, aber ich habe volles Vertrauen in meine Mannschaft.“ Personell gibt es nur eine Einschränkung: „Lediglich Luca Sanapo fehlt gelbgesperrt, was natürlich ein Verlust ist, weil er sonst Stammspieler ist.“

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg könnte Twistringen die Tabellenführung übernehmen und ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen. „Auch wenn wir verlieren, ist noch nichts verloren“, sagt Rathkamp. „Aber das wäre schon eine Vorentscheidung. Ein bisschen Druck haben wir.“

Evesen hingegen könnte mit einem Punkt gut leben. „Ich glaube, Evesen wird ein Unentschieden reichen“, so Rathkamp. Dennoch erwartet er ein offensives Duell: „Wir spielen voll auf Sieg. Ich denke, Evesen ebenso. Es kann ein schönes Spiel werden.“