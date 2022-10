Stehen sich am Samstag im B-II-Liga-Hit gegenüber: Vulkaneifels Keeper Tobias Schmitz (links) und sein Dörbacher Spielführerkollege Kevin Macat – Foto: Fupa/Vereine

Zweiter gegen Erster: Der Hit am Waldrand Kreisliga B II: So gehen die Kapitäne des SV Dörbach und der SG Vulkaneifel-Bettenfeld in das Spitzenspiel - Doppelinterview mit Kevin Macat und Tobias Schmitz. UPDATE: Artikel mit Stimmen der Trainer.

Beide sind in der laufenden Saison noch ungeschlagen und haben (fast) alles gewonnen. Sechs Mal in sieben Partien war der SV Eintracht 66 Dörbach erfolgreich, erzielte dazu ein Remis. Die volle Ausbeute strich gar Spitzenreiter SG Vulkaneifel-Bettenfeld ein. Beide Teams treffen nun im Hit der B-II-Liga am Samstag ab 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Waldrand in Salmtal-Dörbach aufeinander. Vorab hat sich FuPa mit den beiden Spielführern unterhalten. Kevin Macat (29) absolviert seine dritte Spielzeit beim SV Dörbach und ist in der zweiten Saison Kapitän. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler hat in seinen bisherigen sieben Einsätzen zwei Tore erzielt und trat vier Mal als Vorlagengeber in Erscheinung. Torwart Tobias Schmitz (34) ist nach insgesamt fünf Jahren beim damaligen Bezirksligisten SG Buchholz im jetzt dritten Jahr bei der SG Vulkaneifel aktiv und hat in dieser Saison Felix Bros als Kapitän abgelöst. Was sie vom Spitzenspiel erwarten, wie sie ihr eigenes Team und das des Gegners einschätzen, und Punkte, die am Samstag den Unterschied ausmachen könnten, verraten Macat und Schmitz im Doppelinterview.