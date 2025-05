Zweiter gegen Dritter: Wer verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen?

GSV Pleidelsheim trifft auf FSV Waiblingen, das derzeit inmitten des Aufstiegsrennens steht. Waiblingen hat die Möglichkeit, mit einem Sieg seinen Platz an der Tabellenspitze zu verteidigen und sich den direkten Aufstieg zu sichern. Pleidelsheim möchte seinerseits mit einer starken Leistung in den letzten Spielen eine positive Saisonbilanz erreichen und weiter im Mittelfeld der Tabelle verweilen.

Das Spiel zwischen der SGM Krumme Ebene am Neckar und SG Weinstadt wird im Abstiegskampf ebenfalls wichtig. Die SGM Krumme Ebene muss gewinnen, um sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu machen, während Weinstadt ebenfalls mit einem Sieg den Abstand nach unten vergrößern will.

SKV Rutesheim tritt gegen SpVgg Satteldorf an, wobei beide Mannschaften ihre Platzierungen im sicheren Mittelfeld festigen wollen. Rutesheim hat eine solide Saison gespielt und könnte sich mit einem Sieg weiter von den unteren Plätzen distanzieren. Satteldorf wiederum möchte die Saison mit einer starken Leistung abschließen und sich eine gute Ausgangslage für die kommenden Jahre verschaffen.

SSV Schwäbisch Hall empfängt SV Kaisersbach. Schwäbisch Hall, der Aufsteiger, hat in dieser Saison gute Leistungen gezeigt und will sich auch in diesem Spiel beweisen. Für Kaisersbach geht es darum, mit einem positiven Ergebnis den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren und den Klassenerhalt zu sichern.

