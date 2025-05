Zweiter gegen Dritter: Sontheim will auf dem Relegationsplatz bleiben

Dorfmerkingen kam am vergangenen Wochenende mit 0:3 in Unterkochen unter die Räder. Lorch verlor sein Heimspiel gegen Nattheim ebenfalls mit 1:3 und verpasste es, sich im Mittelfeld festzusetzen. Beide Teams sind gefährlich nahe an der Abstiegszone und brauchen dringend Punkte. Es wird ein intensives Spiel zweier Mannschaften, die nach Konstanz und Stabilität suchen.

Bargau gewann am vergangenen Wochenende in Sontheim mit 5:3 und sammelte nicht nur wichtige Punkte, sondern auch viel Selbstvertrauen. Neuler kam im Derby gegen Hüttlingen nicht über ein 3:3 hinaus und zeigte sich erneut anfällig in der Rückwärtsbewegung. Beide Teams wollen den Kontakt zu den Spitzenplätzen wahren – ein Duell mit hoher Qualität und offensiver Ausrichtung ist zu erwarten. Die Tagesform könnte hier das Zünglein an der Waage sein.