Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Zweiter gegen Dritter beim TSV Schmiden: Wer bleibt oben dran?

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall steht im Zeichen des Fernduells zwischen Tabellenführer TSV Gaildorf und Verfolger SV Allmersbach. Beide Mannschaften sind bislang das Maß der Dinge und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition. Dahinter lauert Schmiden, während am Tabellenende mehrere Teams um den Anschluss kämpfen, um nicht frühzeitig in den Abstiegssog zu geraten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
15:00

Der SV Unterweissach empfängt den SC Urbach. Beide Aufsteiger haben bislang zwölf beziehungsweise fünf Punkte gesammelt und wollen mit einem Sieg Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
15:00

Der TSV Rudersberg trifft auf die SGM Kreßberg. Die Gastgeber hoffen nach nur acht Punkten aus acht Spielen auf einen Befreiungsschlag, während Kreßberg nach fünf Niederlagen aus neun Partien dringend Stabilität sucht.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

Der TSV Schmiden spielt zu Hause gegen den SV Allmersbach. Für Schmiden bietet sich die Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen, während Allmersbach mit einem Auswärtssieg Platz eins ins Visier nimmt.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
15:00

Spitzenreiter TSV Gaildorf empfängt den TSV Schwaikheim. Gaildorf ist nach neun Spielen ungeschlagen und will seine Erfolgsserie fortsetzen, während Schwaikheim als Fünfter auf eine Überraschung hofft.

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
16:00

Der TSV Nellmersbach steht gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach unter Druck. Die Gastgeber benötigen nach nur einem Saisonsieg dringend Punkte, während Oppenweiler mit einem Erfolg ins Tabellenmittelfeld vorrücken kann.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
15:00

Der TSV Obersontheim trifft auf den TSV Schornbach. Obersontheim will nach zwei Siegen aus acht Spielen endlich Konstanz zeigen, während Schornbach den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren möchte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:00

TURA Untermünkheim empfängt den SV Breuningsweiler. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg, um den Abstand auf die Abstiegsränge nicht weiter anwachsen zu lassen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
15:00

Der TSV Michelfeld hat den VfL Mainhardt zu Gast. Michelfeld steht mit nur fünf Punkten am Tabellenende und muss punkten, während Mainhardt mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte anpeilt.

Aufrufe: 024.10.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor