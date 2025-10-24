Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Joachim Koschler
Zweiter gegen Dritter beim TSV Schmiden: Wer bleibt oben dran?
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags
Der 10. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall steht im Zeichen des Fernduells zwischen Tabellenführer TSV Gaildorf und Verfolger SV Allmersbach. Beide Mannschaften sind bislang das Maß der Dinge und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition. Dahinter lauert Schmiden, während am Tabellenende mehrere Teams um den Anschluss kämpfen, um nicht frühzeitig in den Abstiegssog zu geraten.
Der TSV Rudersberg trifft auf die SGM Kreßberg. Die Gastgeber hoffen nach nur acht Punkten aus acht Spielen auf einen Befreiungsschlag, während Kreßberg nach fünf Niederlagen aus neun Partien dringend Stabilität sucht.
Der TSV Schmiden spielt zu Hause gegen den SV Allmersbach. Für Schmiden bietet sich die Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen, während Allmersbach mit einem Auswärtssieg Platz eins ins Visier nimmt.
Spitzenreiter TSV Gaildorf empfängt den TSV Schwaikheim. Gaildorf ist nach neun Spielen ungeschlagen und will seine Erfolgsserie fortsetzen, während Schwaikheim als Fünfter auf eine Überraschung hofft.
Der TSV Nellmersbach steht gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach unter Druck. Die Gastgeber benötigen nach nur einem Saisonsieg dringend Punkte, während Oppenweiler mit einem Erfolg ins Tabellenmittelfeld vorrücken kann.
Der TSV Obersontheim trifft auf den TSV Schornbach. Obersontheim will nach zwei Siegen aus acht Spielen endlich Konstanz zeigen, während Schornbach den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren möchte.
Der TSV Michelfeld hat den VfL Mainhardt zu Gast. Michelfeld steht mit nur fünf Punkten am Tabellenende und muss punkten, während Mainhardt mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte anpeilt.