Zweiter gegen Dritter beim TSV Schmiden: Wer bleibt oben dran?



Der SV Unterweissach empfängt den SC Urbach. Beide Aufsteiger haben bislang zwölf beziehungsweise fünf Punkte gesammelt und wollen mit einem Sieg Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg SGM Kreßberg SGM Kreßberg 15:00



Der TSV Rudersberg trifft auf die SGM Kreßberg. Die Gastgeber hoffen nach nur acht Punkten aus acht Spielen auf einen Befreiungsschlag, während Kreßberg nach fünf Niederlagen aus neun Partien dringend Stabilität sucht.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Schmiden TSV Schmiden SV Allmersbach Allmersbach 15:00



Der TSV Schmiden spielt zu Hause gegen den SV Allmersbach. Für Schmiden bietet sich die Chance, den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen, während Allmersbach mit einem Auswärtssieg Platz eins ins Visier nimmt.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf TSV Schwaikheim Schwaikheim 15:00



Spitzenreiter TSV Gaildorf empfängt den TSV Schwaikheim. Gaildorf ist nach neun Spielen ungeschlagen und will seine Erfolgsserie fortsetzen, während Schwaikheim als Fünfter auf eine Überraschung hofft.



Der TSV Nellmersbach steht gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach unter Druck. Die Gastgeber benötigen nach nur einem Saisonsieg dringend Punkte, während Oppenweiler mit einem Erfolg ins Tabellenmittelfeld vorrücken kann.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Obersontheim Obersontheim TSV Schornbach Schornbach 15:00



Der TSV Obersontheim trifft auf den TSV Schornbach. Obersontheim will nach zwei Siegen aus acht Spielen endlich Konstanz zeigen, während Schornbach den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren möchte.



TURA Untermünkheim empfängt den SV Breuningsweiler. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg, um den Abstand auf die Abstiegsränge nicht weiter anwachsen zu lassen.



Der TSV Michelfeld hat den VfL Mainhardt zu Gast. Michelfeld steht mit nur fünf Punkten am Tabellenende und muss punkten, während Mainhardt mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte anpeilt.