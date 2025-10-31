 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Zweiter gegen Dritter bei der TG Böckingen, Aramäer sind Favorit

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Franken bietet ein Dreikampf-Szenario an der Spitze und gleich mehrere Bewährungsproben im Tabellenkeller. Während die Führenden ihre Stabilität testen, kämpfen gefährdete Teams um dringend benötigte Luft – kleine Fehler könnten große Wirkung entfalten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
14:30live

Der Achte bringt mit 15 Punkten und vielen Unentschieden eine stabile Basis ein, der Aufsteiger auf Rang 13 hat mit 18:29 die deutlich anfälligere Defensive. Geduld und Kontrolle sprechen für die Gastgeber, der Außenseiter setzt auf Umschaltmomente.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
14:30

Zweiter gegen Dritter – 23 Punkte und 26:10 auf der einen, 21 Punkte und 30:12 auf der anderen Seite. Hohe Offensivqualität trifft auf robuste Absicherung; Standards und Handlungsschnelligkeit könnten die Richtung vorgeben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
14:30

Das Schlusslicht mit 5 Punkten und 15:23 Toren empfängt den Aufsteiger aus dem soliden Mittelfeld (7., 16 Punkte, 23:18). Der Außenseiter braucht enge Staffelung, der Favorit Tempo und Konsequenz im letzten Drittel.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
14:30

Der Sechste (17 Punkte, 25:17) misst sich mit einem Gegner aus der unteren Hälfte (10., 13 Punkte, 14:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, während der Gast Effizienz aus wenigen Chancen benötigt.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
14:30

Der Neunte (13 Punkte, 15:17) trifft auf den Aufsteiger mit 11 Zählern und hoher Gegentorzahl (21:35). Kompaktheit und erste Zweikämpfe im Zentrum werden den Ton setzen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
14:30

Der Fünfzehnte steht mit 6 Punkten und 12:26 Toren unter Druck, während der Vierte mit 18 Punkten und 19:12 anreist. Der Favorit bringt die klarere Statik mit, der Gastgeber braucht Disziplin über 90 Minuten.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
15:00

Der Tabellenführer (23 Punkte, 30:7) geht mit der besten Defensive der Liga in dieses Heimspiel, der Gegner kommt aus dem unteren Mittelfeld (11., 13 Punkte, 16:28). Setzt sich die Stabilität des Primus durch, droht dem Gast ein langer Nachmittag ohne viele Räume.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

Der Aufsteiger auf Rang 14 (6 Punkte, 15:28) erwartet den Fünften, der mit 18 Punkten und knapper positiver Bilanz (15:13) um Anschluss nach oben spielt. Der Gastgeber braucht konsequente Absicherung, der Favorit Klarheit in den Abschlüssen.

31.10.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor