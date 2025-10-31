Zweiter gegen Dritter bei der TG Böckingen, Aramäer sind Favorit



Der Achte bringt mit 15 Punkten und vielen Unentschieden eine stabile Basis ein, der Aufsteiger auf Rang 13 hat mit 18:29 die deutlich anfälligere Defensive. Geduld und Kontrolle sprechen für die Gastgeber, der Außenseiter setzt auf Umschaltmomente.

Zweiter gegen Dritter – 23 Punkte und 26:10 auf der einen, 21 Punkte und 30:12 auf der anderen Seite. Hohe Offensivqualität trifft auf robuste Absicherung; Standards und Handlungsschnelligkeit könnten die Richtung vorgeben.



Das Schlusslicht mit 5 Punkten und 15:23 Toren empfängt den Aufsteiger aus dem soliden Mittelfeld (7., 16 Punkte, 23:18). Der Außenseiter braucht enge Staffelung, der Favorit Tempo und Konsequenz im letzten Drittel.

Der Sechste (17 Punkte, 25:17) misst sich mit einem Gegner aus der unteren Hälfte (10., 13 Punkte, 14:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, während der Gast Effizienz aus wenigen Chancen benötigt.



Der Neunte (13 Punkte, 15:17) trifft auf den Aufsteiger mit 11 Zählern und hoher Gegentorzahl (21:35). Kompaktheit und erste Zweikämpfe im Zentrum werden den Ton setzen.



Der Fünfzehnte steht mit 6 Punkten und 12:26 Toren unter Druck, während der Vierte mit 18 Punkten und 19:12 anreist. Der Favorit bringt die klarere Statik mit, der Gastgeber braucht Disziplin über 90 Minuten.

Der Tabellenführer (23 Punkte, 30:7) geht mit der besten Defensive der Liga in dieses Heimspiel, der Gegner kommt aus dem unteren Mittelfeld (11., 13 Punkte, 16:28). Setzt sich die Stabilität des Primus durch, droht dem Gast ein langer Nachmittag ohne viele Räume.



Der Aufsteiger auf Rang 14 (6 Punkte, 15:28) erwartet den Fünften, der mit 18 Punkten und knapper positiver Bilanz (15:13) um Anschluss nach oben spielt. Der Gastgeber braucht konsequente Absicherung, der Favorit Klarheit in den Abschlüssen.