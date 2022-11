Im Hinspiel teilten sich die SpVgg Landshut (in weiß) und der TSV Ampfing die Punkte – Foto: Norbert Herrmann

Zweiter gegen Dritter: Ampfing vs. Landshut 19. Spieltag: Eggenfelden steht in Kirchheim vor anspruchsvoller Auswärtshürde

Der Schlager des 19. Spieltags steigt am Freitagabend in Ampfing, wo der heimische Rangzweite den zwei Zähler schlechter gestellten Tabellendritten SpVgg Landshut erwartet. Der SSV Eggenfelden wird sich ebenfalls schon am Freitag gewaltig strecken müssen, um beim Kirchheimer SC nicht leer auszugehen.

Morgen, 19:30 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim SSV Eggenfelden Eggenfelden 19:30 PUSH





Steven Toy (Trainer SC Kirchheim): "Eggenfelden ist der Gegner, der uns im bisherigen Saisonverlauf 45 Minuten lang die meisten Probleme bereitet hat. Daher wissen wir, was das für eine gute Mannschaft ist. In den letzten Wochen konnten wir konstant punkten und wollen deshalb auch dieses Mal nicht leer ausgehen, auch wenn es bei uns bislang auswärts wesentlich besser als daheim läuft."



Personalien: Maximilian Baitz und Niklas Karlin sind wieder einsatzfähig, dafür gesellt sich Andrii Hert in den Reigen der Langzeitausfälle.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Bruckmühl wollen wir diese Woche wieder Punkte einfahren. In Kirchheim wartet ein heißer Tanz und ein intensives Spiel auf Augenhöhe auf uns, auf was wir uns enorm freuen. Unser klares Ziel dort ist der Auswärtsdreier und somit die Revanche für die knappe Niederlage in der Hinserie. Die Elf von Steven Toy ist top eingestellt und spielt eine sehr gute Runde, weshalb wir an die Leistungsgrenze gehen müssen, um dieses Ziel auch zu erreichen.“



Personalien: Johannes Rudlof kehrt nach abgelaufener Sperre ins Aufgebot zurück.



Morgen, 19:30 Uhr TSV Ampfing TSV Ampfing SpVgg Landshut SpV Landshut 19:30 live PUSH