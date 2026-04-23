Hat sich gründlich darauf vorbereitet, wenn seine Erfahrung und Nervenstärke gefragt sind: Fatih Cam, der Cheftrainer des SV Schopfheim. – Foto: Verein

Herr Cam, am Samstag ist Derbyzeit im Oberfeldstadion. Wie bereitet sich der Verein auf das Spitzenspiel gegen den FC Hausen vor?

Fatih Cam: Ich als Trainer kann sagen, dass wir am Dienstag eine sehr gute Trainingseinheit hatten, wir waren vollzählig – auch unsere zwei angeschlagenen Spieler waren dabei und haben Laufeinheiten absolviert. Die Stimmung ist gut: Wir haben letzte Woche gewonnen (3:0 beim FC Bad Bellingen II, Anm. d. Red.), und nun freuen wir uns auf das Derby. Das Wetter wird ja definitiv mitspielen, der Platz wird in einem guten Zustand sein, Zweiter gegen Dritten, Derbyzeit – „Fußballerherz, was willst du mehr?“, sage ich da nur. Weiterlesen: Fatih Cam, SV Schopfheim: "Zweiter gegen Dritten im Derby – Fußballerherz, was willst du mehr?" (BZ-plus)