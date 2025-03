Zweiter FSV Waiblingen erwartet Vierten SKV Rutesheim

Der Tabellenzweite FSV Waiblingen will sich mit einem Heimsieg gegen den SKV Rutesheim die Tabellenführung zurückholen. Rutesheim hat jedoch in den letzten Spielen Konstanz bewiesen und wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, in dem Waiblingen besonders auf seinen treffsicheren Angriff setzen muss.

---