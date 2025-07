Zweiter Frühling im Herbst der Fußballer Laufbahn?!

Damals kam 'Aui' von seinem Heimatverein VfB Oldisleben nach Sondershausen. Nach zwei Jahren ging es damals weiter nach Bad Frankenhausen. In der Kurstadt prägte Auerbach eine Ära, war lange Kapitän der Mannschaft und feierte zweimal den Aufstieg in die Thüringenliga mit dem Verein. "Der Abschied fiel mir persönlich gesagt sehr schwer, gerade vielleicht auch, weil es in kürzester Zeit über die Bühne ging. Ich habe in Bad Frankenhausen fußballerisch sehr viel erlebt, sind es die Aufstiege in die Thüringenliga oder der Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Über die Jahre sind Freundschaften entstanden und es wurde in der Kabine nie langweilig. Es ist schon beeindruckend, was in Bad Frankenhausen in den letzten Jahren für die Mannschaft, das Umfeld und auch die Fans geleistet wird. Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt", schwingt bei Tino doch viel Wehmut mit.

"Lautstark einbringen, leiten und lenken"