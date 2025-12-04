Zweiter erwartet Vierten: Verfolgerduell beim FC Holzhausen

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Holzhausen Holzhausen TSV Oberensingen Oberensingen 14:00 PUSH



Der FC Holzhausen (2.) will die Niederlage in Dorfmerkingen korrigieren und mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Der TSV Oberensingen (4.) reist nach dem 4:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen selbstbewusst an und kann mit einem Auswärtserfolg bis auf Schlagdistanz zur Spitze bleiben.



Die Sportfreunde Schwäbisch Hall (11.) kommen mit dem 2:0 in Tübingen im Rücken und möchten die Hinserie aus der Gefahrenzone heraus abrunden. Die Sportfreunde Dorfmerkingen (5.) haben Holzhausen geschlagen und wollen mit einem weiteren Statement-Sieg oben andocken.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr TSV Berg TSV Berg TSG Tübingen TSG Tübingen



Für den TSV Berg (3.) gilt es, die 1:4-Pleite in Esslingen schnell auszuwetzen und den starken Herbst zu bestätigen. Die TSG Tübingen (15.) braucht nach dem 0:2 gegen Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um nicht mit einem trüben Gefühl in die Pause zu gehen.



Der SSV Ehingen-Süd (10.) will nach dem 1:4 in Heilbronn wieder Stabilität finden. Der FC Esslingen (13.) reist nach dem überzeugenden 4:1 gegen Berg mit Rückenwind an und könnte mit einem weiteren Erfolg die Abstiegsränge auf Distanz halten.



Young Boys Reutlingen (1.) hat mit dem 5:1 in Rottenburg seine Spitzenposition untermauert und peilt den nächsten Heimsieg an. Der VfR Heilbronn (17.) schöpfte durch das 4:1 gegen Ehingen-Süd neues Selbstvertrauen, steht in Reutlingen aber vor einer hohen Hürde.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf FC Rottenburg Rottenburg



Der TSV Weilimdorf (14.) holte zuletzt ein 2:2 in Fellbach und will nun einen Heimsieg nachlegen. Der FC Rottenburg (12.) muss sich nach dem 1:5 gegen Young Boys Reutlingen stabilisieren, um nicht tiefer in den Tabellenstrudel zu geraten.



Der FSV Waiblingen (16.) blieb beim 0:1 in Hofherrnweiler knapp ohne Ertrag und braucht vor der Pause dringend Punkte. Der VfB Friedrichshafen (6.) hat ein spielfreies Wochenende hinter sich und möchte seine gute Ausgangslage im vorderen Mittelfeld behaupten.



Calcio Leinfelden-Echterdingen (9.) muss nach dem 0:4 in Oberensingen eine Reaktion zeigen, um die Hinrunde positiv zu beschließen. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (7.) reist nach dem 1:0 gegen Waiblingen mit einem kompakten Auftritt an und zielt auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.