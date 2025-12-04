 2025-12-03T05:51:34.672Z

Zweiter erwartet Vierten: Verfolgerduell beim FC Holzhausen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Der letzte Spieltag vor der Winterpause verspricht reichlich Spannung: An der Spitze will Young Boys Reutlingen die Herbstmeisterschaft versiegeln, dahinter streiten Holzhausen, Berg und Oberensingen um das beste Ausgangspolster. Im Tabellenkeller geht es für Weilimdorf, Esslingen und Waiblingen darum, mit einem versöhnlichen Abschied in die Pause zu gehen – nicht zuletzt nach teils deutlichen Ergebnissen am vergangenen Wochenende.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
14:00

Der FC Holzhausen (2.) will die Niederlage in Dorfmerkingen korrigieren und mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Der TSV Oberensingen (4.) reist nach dem 4:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen selbstbewusst an und kann mit einem Auswärtserfolg bis auf Schlagdistanz zur Spitze bleiben.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:00live

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall (11.) kommen mit dem 2:0 in Tübingen im Rücken und möchten die Hinserie aus der Gefahrenzone heraus abrunden. Die Sportfreunde Dorfmerkingen (5.) haben Holzhausen geschlagen und wollen mit einem weiteren Statement-Sieg oben andocken.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
14:00

Für den TSV Berg (3.) gilt es, die 1:4-Pleite in Esslingen schnell auszuwetzen und den starken Herbst zu bestätigen. Die TSG Tübingen (15.) braucht nach dem 0:2 gegen Schwäbisch Hall dringend Zählbares, um nicht mit einem trüben Gefühl in die Pause zu gehen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
14:00

Der SSV Ehingen-Süd (10.) will nach dem 1:4 in Heilbronn wieder Stabilität finden. Der FC Esslingen (13.) reist nach dem überzeugenden 4:1 gegen Berg mit Rückenwind an und könnte mit einem weiteren Erfolg die Abstiegsränge auf Distanz halten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
14:00live

Young Boys Reutlingen (1.) hat mit dem 5:1 in Rottenburg seine Spitzenposition untermauert und peilt den nächsten Heimsieg an. Der VfR Heilbronn (17.) schöpfte durch das 4:1 gegen Ehingen-Süd neues Selbstvertrauen, steht in Reutlingen aber vor einer hohen Hürde.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
14:00

Der TSV Weilimdorf (14.) holte zuletzt ein 2:2 in Fellbach und will nun einen Heimsieg nachlegen. Der FC Rottenburg (12.) muss sich nach dem 1:5 gegen Young Boys Reutlingen stabilisieren, um nicht tiefer in den Tabellenstrudel zu geraten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
14:00

Der FSV Waiblingen (16.) blieb beim 0:1 in Hofherrnweiler knapp ohne Ertrag und braucht vor der Pause dringend Punkte. Der VfB Friedrichshafen (6.) hat ein spielfreies Wochenende hinter sich und möchte seine gute Ausgangslage im vorderen Mittelfeld behaupten.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
14:00

Calcio Leinfelden-Echterdingen (9.) muss nach dem 0:4 in Oberensingen eine Reaktion zeigen, um die Hinrunde positiv zu beschließen. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (7.) reist nach dem 1:0 gegen Waiblingen mit einem kompakten Auftritt an und zielt auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

