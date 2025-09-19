Zweiter empfängt Vorletzten: Olching ist klarer Favorit gegen Polling

Der SC Olching hat sich nach dem Abstieg direkt in der Spitzengruppe der Bezirksliga festgesetzt. Gegen Polling soll dieser Platz verteidigt werden.

Am Samstag, 14 Uhr, empfangen die Amperstädter aber erst einmal den SV Polling zum ungleichen Duell. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Weilheim-Schonggau rangiert mit drei Zählern auf dem vorletzten Platz.

Olching – Nach gut einem Drittel der Saison kann man sagen: Der SC Olching ist in der Bezirksliga angekommen. Acht Spiele, sieben Siege, 21 Punkte, 18:5 Tore bedeuten für den Landesliga-Absteiger Platz zwei hinter dem SV Planegg. Zudem hat die Mannschaft von SCO-Trainer Felix Mayer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„Die Favoritenrolle liegt klar bei uns. Alles andere wäre auch unglaubwürdig“, sagte Mayer. „Wir nehmen sie ernst.“ Denn auch dieses Spiel gehe bei Null los. Zumindest erwartet der 30-Jährige einen mitspielenden Gegner. Gegen tief stehende Kontrahenten tat sich der SCO gerne mal schwer.

Erinnert sei an das mühsame 2:0 beim BCF Wolfratshausen, als man das Schlusslicht erst sehr spät in der Schlussphase knackte. „Polling wird sicher nicht so eklig.“ Das Ziel sei es, mit „vernünftigem Fußball Räume zu kreieren“, so Mayer.

Freifahrtschein nach Nichtantritt

Etwas verstimmt war man beim Sportclub über die kurzfristige Absage des Sparkassencup-Spiels beim SV Germering. Erst wenige Stunden vor dem Anpfiff am Mittwoch kam die Mitteilung, dass das Flutlicht auf dem Germeringer Kunstrasen nicht funktioniert.

Pech für die Spieler, die zuletzt nicht ganz so viel Einsatzzeit hatten. Kampflos zog der SCO in die nächste Runde ein. Im Achtelfinale geht's für den SCO zum B-Klassisten SV Mammendorf. (Dirk Schiffner)