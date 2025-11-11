Zweiter Eintracht-Sixpack hintereinander zu Hause

Diesmal erwischte des den besten Neuling FC Borntal Erfurt, der beim 6:0- Kantersieg der Mannschaft von Eintracht Coach Axel Duft deftig unter die Räder kam. Das Prädikat Spitzenspiel im Duell Tabellenfünfter gegen Drittplatzierten konnten die 90 Minuten nicht belegen, dafür fand der Aufsteiger zu wenig statt. Dafür waren die Platzherren hellwach, Marcel Börold und Bohdan Unhurian sorgten für frühzeitige Weichenstellung-2:0 (4./20.). „Danach haben wir etwas den Faden verloren und die Erfurter kamen besser ins Match. Sie hatten bis zur Halbzeit ihre beste Phase“, meinte Axel Duft zum weiteren Verlauf.

Die Pause schien seinen Jungs gut zu tun, während danach für die Borntaler das Unheil seinen Lauf nahm. Binnen sieben Minuten zerpflückten zweimal Bohdan Unhurian (47./51.), Markus Menke (49.) und Lukas Haspra (54.) die bemitleidenswerten Erfurter-6:0. „Damit war die Partie natürlich entschieden, das merkte man den Gästen auch an“, konnte sich Duft zufrieden die Partie zu Ende ansehen. Seine Truppe spulte die verbliebene Zeit souverän runter, Sturmtank Unhurian ballerte sich mit seinem Dreierpack auf nun zwölf Saisontreffer. Eintracht daheim, das heißt in dieser Halbserie Tore satt. Fünf Siege und ein Remis bei 27:9 Toren belegen die fast makellose Heimbilanz und für die Zuschauer glänzende Unterhaltung auf der schmucken Tribüne. Sie sahen Treffer aus allen Situationen, egal ob nach Eckball, nach schönen Kombinationen, Eins-gegen-eins Duellen mit dem Gästekeeper oder abschließend vom Strafstoßpunkt. Der Eintracht-Sechserpack bedeutete, dass beide Vereine nun punktgleich in der Tabelle (20 Zähler) die Plätze tauschten. „Der Erfolg war auch in dieser Höhe völlig verdient, weil wir uns die Chancen herausgearbeitet hatten und es kein Glückstor gab“, stellte Axel Duft klar. Borntal hatte dem nicht viel entgegenzusetzen, hatte in den einseitigen 90 Minuten nur eine Torgelegenheit. Für die Eintracht-Fangemeinde gilt: Willst du viele Tore sehen, dann musst du auf den Göldner gehen. Zweimal haben die Eintracht-Fans dazu in diesem Jahr noch Gelegenheit.