Zweiter Aufsteiger aus Sulzbach Verbandsliga-Relegation: SVG Altenwald - SSV Pachten 8:7 n. E. von Horst Fried · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Michael Alff schafft mit der SVG Altenwald den Sprung in die Verbandsliga Südwest – Foto: Mervan Rostam

In Sulzbach wird weiter gefeiert. Nur 25 Stunden nachdem der SV Schnappach sich in Köllerbach im Aufstiegsspiel gegen Ay Yildiz Völklingen durchsetzte, konnte auch die SVG Eintracht Altenwald jubeln. Auf dem fast noch neuen Kunstrasen im Saarlouiser Stadtteil Roden konnten sich der Vizemeister der Landesliga Süd gegen den SSV Pachten aus der Landesliga West vor 1400 Zuschauern behaupten.

Der Jubel in Sulzbach geht weiter. Nach dem SV Schnappach ist auch die SVG Eintracht Altenwald aufgestiegen. Im Aufstiegs-Entscheidungsspiel setzte sich das Team von Trainer Michael Alff, der die neue Klasse aus seiner Tätigkeit beim SV Hellas Bildstock kennt, im Elfmeterschießen gegen den SSV Pachten durch. Dabei sahen die Dillinger auf dem neuen Kunstrasen im Saarloiser Stadtteil Roden bis kurz vor Schluss trotz einer geringeren Anzahl an Chancen wie der sichere Sieger aus. Zunächst traf Jasmin Mujkic früh für die Sulzbacher (4.), die danach mehr Spielanteile und entsprechend die besseren Torraumszenen hatten, aber kein zweites Tor nachlegen konnten. Im Gegenteil, Nico Kerber traf bereits neun Minuten nach dem Führungstreffer der Eintracht für den SSV zum Ausgleich. Das Spiel verflachte, keiner wollte anscheinend bei hoher Hitze zu viel riskieren. So ging es in die Verlängerung, in der Pachten in der 112. Minute durch eine tolle Aktion von Nils Marten die eher schmeichelhafte Führung gelang. Altenwald gab aber nicht auf, wollte nun den Ausgleich und wurde in der Nachspielzeit noch belohnt. Yannik Dittgen ermöglichte noch durch ein schönes Kopfballtor das Elfmeterschießen (120. + 1.).

Auch dieses musste in die Verlängerung - und auch hier musste Altenwald einen Rückstand aufholen, weil Mexhid Kadrija gleich den ersten Versuch vergab. Da Gianluca Di Luca für Pachten nicht traf, war nach drei Schützen wieder alles ausgeglichen. Als sechster Pachtener Schütze trat Alexander Busch an - und vergab. Im Altenwalder Fanblock gingen die ersten steil, doch erst musste Riccardo Bentivegna noch treffen. Nachdem er das schaffte, war die Freude bei den Sulzbachern riesengroß. SSV-Spielertrainer Dennis Staub meinte nach dem Spiel: "Der ganze Verein hat in den letzten beiden Jahren eine positive Entwicklung erfahren. Wir konnten in der vorletzten Spielzeit den Abstieg vermeiden, waren dann als Dritter nah dran am Relegationsrang und standen jetzt im Aufstiegsspiel. Im kommenden Jahr wollen wir noch einen Platz besser dastehen, heute hat es nicht geklappt. Wir haben bis kurz vor Ende der Verlängerung geführt. Es ist bitter, am Ende ein Spiel im Elfmeterschießen, in dem wir ja auch vorne lagen, noch so zu verlieren. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gut verteidigt. Sie hatten Chancen, trafen aber erst sehr spät. Wir wollen dann nun an die letzten beiden Spielzeiten anknüpfen".