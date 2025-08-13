 2025-08-11T11:59:41.423Z

St. Tönis, Monheim und nun Hilden - drei Oberligisten standen auf dem Programm der Fortuna.
St. Tönis, Monheim und nun Hilden - drei Oberligisten standen auf dem Programm der Fortuna. – Foto: Ralph Görtz

Zweiter Anzug von Fortuna Düsseldorf enttäuscht in Hilden

Fortuna Düsseldorf: Am Ende feierte Fortuna beim VfB Hilden einen standesgemäßen 6:0-Erfolg. Die zweite Garde der Düsseldorfer enttäuschte allerdings.

So richtig leuchtete die Entscheidung nicht ein, zumindest nicht auf Anhieb. Aus diesem Grund war es wenig verwunderlich, dass es mancherorts für teils kräftiges Stirnrunzeln sorgte, als Fortuna Düsseldorf kürzlich bekannt gab, in dieser Woche ein Testspiel beim Oberligisten VfB Hilden zu absolvieren. Wohlgemerkt wenige Tage nach dem zweiten Zweitliga-Spieltag und der Partie gegen Hannover 96 (0:2) – und wenige Tage vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim 1. FC Schweinfurt 05 (Montag, 18 Uhr). Doch offenbar war es ein ausdrücklicher Wunsch der Düsseldorfer, die verhältnismäßig lange Zeit zwischen beiden Begegnungen mit einem Test zu füllen.

Es war allerdings einer mit Licht und Schatten, denn in der ersten Hälfte tat sich das Team von Trainer Daniel Thioune mit seiner zweiten Garde enorm schwer und wäre beinahe sogar in Rückstand geraten. Noch vor der Pause fielen allerdings die ersten beiden Treffer, und nach dem Seitenwechsel legte Fortuna nach. Am Ende besiegte sie die Hildener doch noch standesgemäß mit 6:0. Erst, als nach etwa einer Stunde irgendwann das vermeintliche Stammpersonal auf dem Platz stand, um sich für das Pokalspiel in Schweinfurt einzuspielen, wurde der Klassenunterschied aber auf mehreren Ebenen offensichtlich.

Zweite Reihe empfiehlt sich nicht

Zuvorderst hatten die Düsseldorfer das Spiel in der Nachbarstadt vor allem deshalb vereinbart, um den Akteuren aus der zweiten Reihe ein wenig Spielpraxis zu verschaffen. Diese Hintergedanken spiegelten sich auch in der Aufstellung wider: Marcel Lotka hütete zum Beispiel das Tor, Jordy de Wijs und Elias Egouli bildeten die Innenverteidigung, Jona Niemiec, Danny Schmidt und Sima Suso durften auch mal wieder von Beginn an ran – und Valgeir Lunddal trug sogar die Kapitänsbinde. Der sportlich relevanteste Fakt: Luca Raimund, den die Düsseldorfer nach seiner langwierigen Verletzung geduldig aufgebaut hatten, stand zum ersten Mal überhaupt für Fortuna auf dem Platz.

Und der Zugang vom VfB Stuttgart hatte auch die erste Chance des Abends, nach einer Flanke von Lunddal köpfte der Rechtsaußen aber deutlich drüber. Viel mehr hatte der turmhohe Favorit mit seiner zweiten Reihe zunächst übrigens nicht zu bieten. Bei zugegebenermaßen tropischen Temperaturen wirkte die Thioune-Truppe lethargisch und fehlerhaft; phasenweise war sogar kaum ein Klassenunterschied zu erkennen. Beinahe wären die Hildener sogar – zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal unverdient – in Führung gegangen. Nach einer ansehnlichen Kombination über Mohamed Cisse und Pascal Weber scheiterte Maximilian Wagener im letzten Moment am bärenstark reagierenden Lotka.

Der Knoten platzt

Erst kurz vor der Halbzeit deutet der Zweitligist seine Qualität dann wenigstens kurzzeitig an. Die Folge: Innerhalb von zwei Minuten lag Fortuna plötzlich mit 2:0 vorne. Zunächst nickte Jordy de Wijs, der auf dem Abstellgleis befindliche, gegen den Oberligisten aber zumindest souveräne Innenverteidiger, den Ball nach einer Freistoßflanke zur erlösenden Führung ein. Und nur eine Zeigerumdrehung später veredelte Raimund sein Debüt: Nach einem zu kurz geratenen Pass von VfB-Keeper Yannic Lenze kam der 20-Jährige an der Strafraumkante zum Schuss und versenkte die Kugel wunderschön links im Tor.

Zur Pause hatte der ehemalige Stuttgarter dann Feierabend, für ihn kam Florent Muslija ins Spiel. Das 3:0 erzielte aber jemand anderes: Danny Schmidt krönte eine engagierte Vorarbeit von Tim Rossmann. Nach exakt einer Stunde tauschte Trainer Thioune schließlich kräftig durch und brachte die vermeintliche Startelf für die Pokalpartie in Schweinfurt auf den Platz – unter anderem mit Tim Oberdorf, Jamil Siebert, Anouar El Azzouzi, Christian Rasmussen, Shinta Appelkamp und Cedric Itten. Nur der zur Halbzeit bereits eingewechselte Muslija blieb auf dem Feld und auf der linken Außenbahn.

Fortan wehte ein ganz anderer Wind durch das Stadion am Bandsbusch. Der Auftritt von Fortuna bekam auf einmal eine ganz neue Ernsthaftigkeit, viel mehr Tempo und viel mehr Dynamik. Der Lohn war das 4:0, das Itten per selbst herausgeholtem Handelfmeter erzielte. Den fünften Treffer legte Appelkamp sogleich nach, und später trug sich auch noch Sotiris in die Torschützenliste ein.

