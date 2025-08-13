Zweiter Anzug von Fortuna Düsseldorf enttäuscht in Hilden

Es war allerdings einer mit Licht und Schatten, denn in der ersten Hälfte tat sich das Team von Trainer Daniel Thioune mit seiner zweiten Garde enorm schwer und wäre beinahe sogar in Rückstand geraten. Noch vor der Pause fielen allerdings die ersten beiden Treffer, und nach dem Seitenwechsel legte Fortuna nach. Am Ende besiegte sie die Hildener doch noch standesgemäß mit 6:0. Erst, als nach etwa einer Stunde irgendwann das vermeintliche Stammpersonal auf dem Platz stand, um sich für das Pokalspiel in Schweinfurt einzuspielen, wurde der Klassenunterschied aber auf mehreren Ebenen offensichtlich.

Zweite Reihe empfiehlt sich nicht

Zuvorderst hatten die Düsseldorfer das Spiel in der Nachbarstadt vor allem deshalb vereinbart, um den Akteuren aus der zweiten Reihe ein wenig Spielpraxis zu verschaffen. Diese Hintergedanken spiegelten sich auch in der Aufstellung wider: Marcel Lotka hütete zum Beispiel das Tor, Jordy de Wijs und Elias Egouli bildeten die Innenverteidigung, Jona Niemiec, Danny Schmidt und Sima Suso durften auch mal wieder von Beginn an ran – und Valgeir Lunddal trug sogar die Kapitänsbinde. Der sportlich relevanteste Fakt: Luca Raimund, den die Düsseldorfer nach seiner langwierigen Verletzung geduldig aufgebaut hatten, stand zum ersten Mal überhaupt für Fortuna auf dem Platz.