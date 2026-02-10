Zweiter Anlauf: FK Amberg/Weiden stellt die Weichen

Im Fokus steht vor allem die Wahl des neuen BFV-Kreis-Ausschusses. In Amberg stellt sich der aktuelle Kreis-Vorsitzende Albert Kellner zur Wiederwahl – weiterhin auch in Personalunion als Kreis-Spielleiter. Ebenso will Klaus Meier als Kreis-Jugendleiter in eine weitere Amtszeit gehen. Melanie Neumann kandidiert als Nachfolgerin von Georg Müllner als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Der langjährige Gruppen-Schiedsrichterobmann Thomas Gebele wurde von den Schiedsrichtergruppen als Nachfolger von Wilhelm Hirsch als Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden. Stefan Weinberger als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Wilhelm Hirsch – künftig als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter – sollen den Kreisausschuss komplettieren.



Die Teilnehmer des Kreistags sind außerdem dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. Analog zu allen anderen Kreistagen in Bayern, geht es heuer um drei zentrale Themenkomplexe: Eine mögliche Abschaffung der Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen, eine mögliche Ein-Spiel-Sperre wegen einer Gelb-Roten Karte im Erwachsenenbereich sowie eine mögliche Abschaffung der Zeitstrafe, deren Kriterien vom DFB modifiziert wurden. Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.