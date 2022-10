Zweiter Anlauf: Ein Derby ohne klaren Favoriten Der TSV Grafenau und der SV Perlesreut holen heute Abend das Bezirksliga-Nachbarduell nach

Am Samstag verhinderte der Wettergott die Austragung des Bezirksliga-Nachbarderby zwischen dem TSV Grafenau und dem SV Perlesreut. Bezirks-Spielleiter Richard Sedlmaier ordnete an, dass die beiden Landkreis-Kontrahenten die Partie bereits in dieser Woche nachholen müssen und deshalb gibt es heute Abend (Anstoß 19 Uhr) den zweiten Anlauf. Einer Austragung der Partie steht wettertechnisch dieses Mal nichts im Wege, allerdings muss das Duell auf dem B-Platz der "Stodbärn" ausgetragen werden, denn das Hauptspielfeld in der Galgenau ist nicht mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Die Hausherren wollen ihren Lauf - aus den vergangenen vier Aufritten konnten zehn Zähler eingespielt werden - fortsetzen und gegen den punktgleichen Rivalen, der ebenfalls gut drauf ist, nicht leer ausgehen.