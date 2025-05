Zweiter Anlauf der Etzenrichter Youngster gegen Vohenstrauß II

Der TSV Königstein II - er feierte den Aufstieg - und SV Inter Bergsteig Amberg II, welcher den Klassenerhalt nachträglich eintüten konnte, heissen die beiden Sieger der ersten Runde in der Kreisklassen-Relegation des Spielkreises Amberg/Weiden. Mit der Partie des im ersten Anlauf unterlegenen SV Etzenricht II (Vizemeister A-Klasse Nord) gegen die SpVgg Vohenstrauß II (Zwölfter Kreisklasse Ost - in Runde 1 Freilos) beginnt nun am morgigen Donnerstagabend die Runde 2. Anstoß zu dieser Auseinandersetzung ist um 18.15 Uhr, Spielort ist der Sportplatz des SV Plößberg.

Eine ganze Halbzeit liefen die Youngster des SV Etzenricht gegen den TSV Königstein II immer wieder an, kreierten Torchancen, am Ende entschied ein früher Gegentreffer jedoch gegen die Elf des Trainerduos Moucha/Parusel. Vor allem mit der Mentalität und dem Willen, das Blatt noch zu wenden, war man bei den Verantwortlichen der Blau-Schwarzen sehr zufrieden. Gegen den höherklassigen Gegner will man nun an die Leistung der zweiten Hälfte anknüpfen. Die junge Mannschaft brennt auf jeden Fall darauf, den großen Sprung nach oben zu schaffen, wie Chefanweiser Klaus Moucha in seinem Statement erklärt:



"Mit der SpVgg Vohenstrauß II bekommen wir es mit einer kleinen Wundertüte zu tun, die über viel Erfahrung und gute Einzelspieler verfügt. Auf die gewaltige Offensive um Luca Kraus und Sebastian Dobmayer müssen wir uns entsprechend einstellen. Die Jungs haben das erste Relegationsspiel verarbeitet und sind voller Euphorie vor dem Spiel am Donnerstag. Sie wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und das wollen wir als Trainer auch sehen. Wir hoffen auf ein gutes Relegationsspiel und werden alles daran setzen, als Sieger vom Platz zu gehen", sagt Moucha.





Morgen, 18:15 Uhr SV Etzenricht Etzenricht II SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß II 18:15 live PUSH





Nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs gehen die Männer von Trainer Sascha Haberkorn selbstbewusst in dieses für sie erste Relegationsspiel. Gerade die letzten überzeugenden Auftritte und die daraus entstandenen positiven Ergebnisse in der Punkterunde befeuern die große Hoffnung, dass man den zuletzt erarbeiteten Schwung in dieses "Do-or-die-Match" mitnehmen und damit nachträglich eine schwierige Spielzeit noch positiv beenden kann. Unterschätzen darf das erfahrene SpVgg-Team (im Durchschnitt etwa 29 Jahre alt) die junge SVE-Truppe (Durchschnittsalter ca. 23 Jahre) aber auf keinen Fall.



"Wir haben Bock auf dieses Spiel! Das ist unser großer Moment, um zu zeigen, dass wir in der Kreisklasse Ost bleiben wollen. Wir werden alles dafür tun und wir werden alle im Verein, ob Vereinsmitglied, Fan, Trainer, eben einen jeden brauchen! Diese Saison war ein wilder Ritt: Trainerwechsel, viele Gegentore, knappe Niederlagen, auf starke Spiele sind schwache gefolgt, viele Rückschläge und sehr viele Verletzte haben wir erlebt. Schlussendlich sind wir verdient auf dem 12. Platz gelandet. Meine Spieler haben in der Saison aber auch trotz ergebnistechnisch harter Wochen gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind. Gerade zum Ende der Saison kommen wir nun richtig in Fahrt. Der SV Etzenricht II hat ein junges, hungriges und spielstarkes Team mit Einzelkönnern, die eine hohe fußballerische Qualität besitzen. Wir wissen, was geleistet werden muss und haben uns schon etwas überlegt. Für eine neu gegründete 2. Mannschaft ist das wirklich eine herausragende Leistung. Wir haben Feuer im Hintern und können es kaum erwarten, dieses Spiel bestreiten zu dürfen. Wir haben hart geschuftet und sind bereit, Etzenricht II mit allem zu kontern, was gegen uns gebracht wird. Wir haben großen Respekt vor dem Gegner, aber keine Angst", gibt sich SpVgg-Coach Sascha Haberkorn entschlossen und optimistisch.