Zweiter Absteiger steht fest – Punkteteilung im Spitzenspiel

Mit einem souveränen 3:0 gegen Edertal rehabilitierte sich der SSV Sand für die jüngste Niederlage. Maslak, Cetinkaya und Essmann sorgten für die Treffer, ein zuvor verschossener Handelfmeter blieb folgenlos. Für die Gäste ist der Abstieg nun auch rechnerisch besiegelt.

In einer torreichen Begegnung sicherte sich die FSG Gudensberg durch zwei Treffer von Siebert und ein Eigentor von Lenz den entscheidenden Vorsprung. Korbach kam am Ende noch einmal ran, verpasste aber das Remis. Gudensberg springt in der Tabelle am TSV vorbei und macht den Klassenerhalt perfekt.

FeLoNi mit Lebenszeichen

Nach Rückstand drehte FeLoNi die Partie durch Tore von Rommel und El Jamouhi. Der Erfolg gegen die favorisierten Gäste hält die Hoffnungen im Abstiegskampf am Leben. Neukirchen/Röllshausens Minimalchancen auf Platz zwei sind nun endgültig dahin.

Melsungen bleibt Schwalmstadt auf den Fersen

Dank eines späten Treffers von Durdek verkürzt der Melsunger FV den Rückstand auf Schwalmstadt auf sechs Punkte. Kurka und Smolka hatten zuvor getroffen. Schrecksbach fällt trotz guter Form auf Rang zehn. Wolfhagen mit klarem Statement

Mit einem klaren Auswärtssieg in Obermelsungen setzte Wolfhagens Zweite ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Frühzeitig sorgten Jagelski und Wienecke für klare Verhältnisse, im zweiten Durchgang erhöhten Bublitz und Becker. Obermelsungen ist nun tief im Tabellenkeller angekommen.

Spitzenspiel ohne Sieger