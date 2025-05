Zweiter Abgang vom Halleschen FC: Offensivspieler bleibt in der Liga

Mit Tom Müller (zum ETSV Hamburg in die Oberliga) stand der erste Abgang des Halleschen FC schon seit einigen Tagen fest. Inzwischen ist ein zweiter Abgang fix: Auch Joe-Joe Richardson wird die Saalestädter nach einer Saison wieder verlassen.

Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom SV Sandhausen nach Halle gewechselt. Für den HFC kam der 23-Jährige in der abgelaufenen Serie auf 24 Regionalliga-Einsätze, in denen er drei Tore und vier Vorlagen verbuchte. Zum SV Sandhausen, der aus der 3. Liga abgestiegen ist, zieht es den US-Amerikaner allerdings nicht wieder zurück. Zum Spielerprofil:

Stattdessen bleibt Richardson in der Regionalliga Nordost. In der neuen Saison läuft der Kreativspieler wieder für den Greifswalder FC auf, bei dem er schon von 2021 bis 2023 gespielt hatte. "„Joe-Joe kennt Greifswald und die Menschen. Er bringt Zug und Kreativität nach vorne mit. Vor allem bei den Toren und Vorlagen soll er uns weiterhelfen", erklärte GFC-Trainer Markus Zschiesche zur Verpflichtung.

Für eine Rückkehr an die Ostsee habe "alles gepasst", sagte Richardson zu seinem Wechsel aus Sachsen-Anhalt nach Mecklenburg-Vorpommern: "In den vergangenen zwei Jahren konnte ich viel Erfahrung sammeln. Diese möchte ich in die Mannschaft mit einbringen, den Fans Freude bereiten und viele Siege feiern.“