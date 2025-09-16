Zweiter 1:0-Sieg: Nienstedten ringt Aufsteiger ETV II nieder

Der SC Nienstedten hat mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen Aufsteiger Eimsbütteler TV II setzte sich das Team von Trainer Robin Graupner mit 1:0 durch – wie schon am ersten Spieltag gegen Lokstedt reichte ein knappes Ergebnis zum Dreier.

„Wir mussten personell wieder viel basteln, weil uns zahlreiche Verletzte, Sperren und kurzfristige Ausfälle getroffen haben. Trotzdem haben die Jungs das diszipliniert umgesetzt“, erklärte Graupner nach der Partie. Besonders schwer wiegt weiterhin das Fehlen von Kapitän Yannick Reuter, der sich in der Vorbereitung einen Außenbandriss zugezogen hatte.

Trotz der angespannten Personallage erwischte Nienstedten einen Start nach Maß: Bereits nach einer Minute traf die Mannschaft den Pfosten, in der vierten Minute markierte Moritz Rosemeier per Kopfball am kurzen Pfosten das 1:0. Auch in der Folge erspielte sich der SCN mehrere gute Möglichkeiten, traf ein weiteres Mal Aluminium und kombinierte sich mehrfach sehenswert nach vorne. Glück hatten die Gastgeber kurz vor der Pause, als ETV eine große Chance knapp vergab.

Im zweiten Durchgang musste Graupner früh viermal wechseln, da mehrere Spieler nach Verletzungen oder Urlauben noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. So verlagerte sich das Geschehen zunehmend in die Hälfte der Hausherren. ETV drängte, kam aber trotz mehr Ballbesitz nicht entscheidend durch. „Wir haben diszipliniert verteidigt, auch die eingewechselten Spieler haben sich voll reingehauen und die Zweikämpfe angenommen“, lobte Graupner.

Am Ende stand ein verdienter Heimsieg, der für den SCN nach zuletzt schwierigen Wochen auch ein Signal darstellt. „Wir haben ein ganz anderes Bild gezeigt als in Rugenbergen (0:4)“, betonte Graupner.



SC Nienstedten – Eimsbütteler TV Hamburg II 1:0 (1:0)

SC Nienstedten: Daniel Dreisow, Tobias Janosch Nadj, Moritz Rosemeier, Lasse Ferdinand Wernecke (67. Kian Dahl), Heinz Linus Domenick Gielnik, Piet Verbeck, Bruno Gyurkovics, Samuel Isaias Sao Culeca (67. Glenn Robert Lentvogt), Ilyas Ait Oufkir (73. Yannik Kurowski), Ilir Neziri (73. Leo-Nando Carlos Pikabe Bomboma), Levi Richter - Trainer: Robin Graupner - Trainer: Udo Erxleben

Eimsbütteler TV Hamburg II: Luis Voß, Louis Linus Kargus (52. Christof Adubofour), Lord Acheampong, Soleiman Touny, Sherif Al-Amin Adebayo Mustapha Jinadu, Linus Ahrens, Maximilian-Griffith Kwamena Hayford (60. Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah), Jonas Kelenna Gabriel Braun (75. Julian Knuth), Emre Cem Töremis (75. Alexander Christian Brunotte), Pavlo Rebrov, Paul Nicolais Amade von Blücher - Trainer: Tjorben Becker

Schiedsrichter: Phillip Mindermann

Tore: 1:0 Moritz Rosemeier (4.)