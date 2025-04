Zweiten Saisonsieg verpasst: SG Hungerbach verliert auch Kellerduell gegen SV Eurasburg-Beuerberg

Trotz einer engagierten Leistung musste sich der Tabellenletzte der Kreisliga 1 mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Fünf Spieltage vor dem Ende sind die Chancen des Aufsteigers auf das Erreichen eines Relegationsplatzes nur noch theoretischer Natur. Zehn Punkte trennen die SG mittlerweile davon, den allerletzten Strohhalm zu ergreifen.

Wie so oft in dieser Runde fehlte der Fusion aus Huglfinger und Oberhausener Kickern auch dieses Mal das Spielglück. Acht Minuten waren gerade absolviert, als Christian Martner einen Elfmeter für die Gäste verwandelte. „Den kann man geben, muss man aber nicht“, befand Trainer Michael Schöttl. Der Treffer verlieh dem bis dato Vorletzten des Klassements die nötige Sicherheit, die von Minute zu Minute wuchs, solange sich am Spielstand nichts änderte. Die Platzherren waren zwar spielbestimmend, aber nicht gerade zwingend vor dem gegnerischen Gehäuse. Wie schon so oft in dieser Saison fiel es den Hungerbachern schwer, ihr Potenzial in der Offensive auszuschöpfen. Keine andere Mannschaft in der Liga hat so wenige Tore erzielt wie die Hungerbacher.