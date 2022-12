Zweite Zweiter in Saarlouis 1.FC Saarbrücken: Drei Ausfälle konnten nicht kompensiert werden

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich ins Finale des Turniers des SSV Saarlouis durchgespielt, musste dann aber dem personellen Aderlass Tribut zollen. Mit Sammer Mozain, Carsten Jüptner und Eric Guy Stephan fielen im Laufe des Turniers aus. "Ich selbst habe am Freitag einen Rippenbruch erlitten, Stephan droht länger auszufallen. Wir hoffen, dass Carsten bei u7nserem nächsten turnier ab kommenden Dienstag in Wadern teilnehmen kann", sagte Sammer Mozain am Montag. Sein Team setzte sich in der Vorrunde gegen den Landesligisten FSG Bous, den Verbandsligisten SV Rohrbach, den Bezirksligisten VfB Differten und den Kreisligisten SC Fenne mit vier Siegen durch. In der Zwischenrunde tat sich das Malstatter Landesligateam gegen den Ligakonkurrenten FC Kandil schwer und unterlag mit 1:2, ehe es einen 11:0-Erfolg über den Veranstalter gab. "Im Viertelfinale gegen den SV Auersmacher gab es wohl eines der besten Turnierspiele. Wir haben nach unserem fünften Mannschaftsfoul super reagiert, gleich ein Tor gemacht und keinen Siebenmeter zugelassen, der beim nächsten Foul fällig gewesen wäre. In diesem Spiel hat sich auch gezeigt, was wir mit mannschaftlicher und kameradschaftlicher Geschlossenheit erreichen können, auch gegen bessere Teams. Das sind Tugenden, die wir auch in den Ligaspielen einsetzen müssen". Im Halbfinale setzte sich das FCS-Team gegen den FSG Bous, den früheren Verein des Trainers, mit 4:1 durch. "Im Finale konnten wir die Ausfälle nicht kompensieren, während Elversberg mit zwei Blöcken agierte. Das kann den guten Gesamtwindruck aber nicht schmälern", war Mozain trotz der hohen Finalniederlage stolz auf sein Team.