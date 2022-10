Zweite zieht zweistellig davon 1.FC Saarbrücken II: 11:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Altenwald

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich im Nachholspiel gegen die SV Eintracht Altenwald durch einen 11:0 (6:0)-Heimsieg drei Punkte gesichert. Damit konnte sie sich in der Tabelle den Abstand zum SC Altenkessel, der sich ebenfalls am Mittwoch gegen den SV Gersweiler 3:0 behauptete, gleichgehalten werden.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat ihre Spitzenreiter-Position am Mittwochabend gegen das Schlusslicht SV Eintracht Altenwald eindrucksvoll verteidigt. Gegen das Team aus dem Sulzbacher Stadtteil gab es einen 11:0 (6:0)-Heimsieg, Patrick Kruszynski (18.), Ram Jashari (21.), Barima Osei Tutu Bawuah (26. und 35.) sowie Calopgero Raia (35.) legten fünf Treffer innerhalb von 17 Minuten vor. "Es hat etwas gedauert, sie haben zunächst gut verteidigt, aber das 1:0 war dann der Dosenöffner. Wir hatten ein super Spiel gemacht, fast alle Angriffe wurden mit einem Torerfolg abgeschlossen", sagte Trainer Sammer Mozain über diese Spielphase. Während einer Altenwalder Zeitstrafe markierte Bawuah das 6:0 (45.). "Wir haben super durchgezogen, Altenwald hat sich immer gewehrt und nie aufgesteckt, aber wir konnten uns nach wie vor gut durchkombinieren", beschrieb Mozain den zweiten Durchgang, in dem weitere fünf Saarbrücker Treffer fielen. Zunächst war es Alper Özdogan (59.), der auf 7:0 erhöhte. In der 68. Minute traf der zuvor lange verletzte Gaetano-Pierluigi Vella zum 8:0, Patrick Krusczynski legte das 9:0 nach (68.), ehe Davin Sturchler es zweistellig machte (80.). Den Schlusspunkt markierte Vella in der 90. mit einem verwandelten Strafstoß. Da Altenkessel gleichzeitig in einem weiteren Nachholspiel mit einem 3:0 (3:0)-Heimsieg über den Verbandsliga-Absteiger SV Gersweiler vor dem punktgleichen SC Friedrichsthal Rang Zwei übernahm, bleibt es für das FCS-Team beim Drei-Punkte-Vorsprung vor dem Zweiten. Der Dritte SC Friedrichsthalö hat bei drei Punkten Rückstand ein Spiel mehr auszutragen als die Malstatter und könnte nach Punkten gleichziehen. Am Sonntag ist das FCS-Team zu Gast beim SV Rockershausen.