Zweite zeigt sich hinten stabil und trifft drei Mal

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat das Heimspiel gegen den SV Rot-Weiß Hasborn am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 3:0 (1:0) gewonnen. "Wir wissen ja, dass wir vorne Qualität haben und immer ein Tor machen, aber wir haben zuletzt zu viele Gegentore kassiert, deshalb haben wir da die ganze Woche dran gearbeitet und das heute wesentlich besser gemacht", war FCS-Trainer Sammer Mozain entsprechend zufrieden. Im ersten Durchgang traf zwar nur Gibriel Darkaoui zur frühen Führung (5.), die bis zur Pause Bestand hatte. Der wohl entscheidende Treffer fiel unmittelbar nach Wiederanpfiff, als Marco Blinn in der 49. Minute zum 2:0 traf. Der gerade eingewechselte Stancy Alphonse Youbi (75.) brachte dann den Erfolg in trockene Tücher.

Der FCS-Trainer ergänzte nach dem Spiel: "Wir waren heute ganz anders auf dem Platz wie zuletzt. Wir haben die Zweikämpfe aufgenommen, wir haben uns wie Männer gewehrt, das haben wir auch trainiert. Zweikampfhärte wollten wir reinbringen und wir wollten schnell spielen. Da haben wir uns heute auch mal belohnt. Da sieht man auch, was ein Gianluca Lo Scrudato mit seiner Erfahrung für uns für einen Wert hat. Es werden auch wieder einige zurück kommen, was gut ist, da wir danach eine englische Woche mit dem Nachhol-Heimspiel gegen den SV Merchweiler haben".

Gäste-Spielertrainer Christian Lensch meinte: ""Auch nach einem 0:2-Rückstand hätten wir noch die Möglichkeit zum Punktgewinn gehabt, da war heute noch genug Zeit, aber ich glaube, wir hätten noch eine halbe Stunde länger spielen können ohne aufs Tor zu schießen. Wir hatten in der ersten Hälfte zwei kleinere Möglichkeiten, dann war hinten raus nix mehr, Wir haben heute nicht gezeigt was wir können, wir hatten bessere Spiele wie in Jägersburg. und in Köllerbach. Wir sollten gegen Merchweiler am kommenden Wochenende gewinnen, das ist klar die Zielsetzung. Wir müssen wieder zu unseren Stärken finden. Wir haben im Moment Phasen mit mehreren schlechten Spielen und spielen dann am darauf folgenden Wochenende wieder gut, aber so kommen wir nicht unten raus. Wir müssen Konstanz reinbringen. Niclas Scholl könnte zurück kommen, Johannes Gemmel fehlt uns schon länger, und Max Dewald hatte eine Mittelohrentzündung, die drei könnten wieder im Kader stehen. Diese Ausfälle konnten wir heute nicht kompensieren.

Das FCS-Team liegt jetzt auf Rang Neun und reist am kommenden Sonntag (15 Uhr) zum Stadtteil-Derby zum FC Rastpfuhl. Der SV Rot-Weiß empfängt gleichzeitig den SV Merchweiler im heimischen Waldstadion.