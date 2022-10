Zweite wird für mutigen Start nicht belohnt.

Am 10. Spieltag der Stadtliga B gab es für die II. Männer eine herbe 1:4-Niederlage gegen Tabellenführer BSV Lockwitzgrund.

Die Zweite startete mutig und forsch und gaben auch den ersten Torschuss der Partie ab. Die Möglichkeiten der

zweiten verfehlten das Ziel jedoch allesamt. Mit zunehmender Spieldauer kamen dann die Gäste immer besser ins Spiel und drängten die zweite immer tiefer in die eigene Hälfte. Folgerichtig markierte Sven Stemmler in der 16. Minute das 0:1 für die Gäste. Nur neun Minuten später erhöhte Schönfeld auf 0:2. Die zweite versuchte weiter mutig aufzuspielen, um irgendwie noch zu einem Torerfolg zu kommen. 10 Minuten später wurde der Mut der zweiten wenigstens noch durch ein Tor belohnt: So markierte Brandau in der 35 Minute den Anschlusstreffer.

So ging es in die Halbzeit.