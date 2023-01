Zweite will "Stadtmeister" werden 1.FC Saarbrücken II: Ab Samstag beim Hallenturnier in Brebach am Start

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken, die üblicherweise in freien in der Landesliga Süd spielt, nimmt am Samstag in der Vorrunden-Gruppe G den Titelkampf um den Hallenmeistertitel der Stadt Saarbrücken auf. "Wie bei jedem Turnier wollen wir weiterkommen und eventuell in die Punkteränge, auch wenn wir keine großen Masters-Ambitionen haben. Dazu werden wir auch wieder ein Team zusammenstellen, das dazu in der Lage ist. Es wird sich aber erst kurzfristig entscheiden, wer dabei ist", sagt Trainer Sammer Mozain, der selbst wegen einem Rippenbruch ausfällt. Auch der Einsatz von Eric Stephan ist eher nicht möglich nach dessen Muskelverletzung. In seinem ersten Gruppenspiel trifft das FCS-Team um 15.45 Uhr auf den Landesligisten FC St. Arnual, um 16.53 Uhr steht dann das Spiel gegen dien Gruppen-Favoriten 1. FC Riegelsberg an, ehe es um 18.01 Uhr zum Tagesabschluss gegen den Bezirksligisten SV 19 Bübingen geht. Die Zwischenrunde startet am Sonntag, 08.01. um 14 Uhr.