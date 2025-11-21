Zweite will letztes Heimspiel des Jahres gewinnen

Wenn der Neunte zu Hause gegen den Siebten spielt, hört sich das erst mal nicht spektakulär an. Wenn aber ein Aktiventeam wie die Zweite des 1. FC Saarbrücken auf Borussia Neunkirchen trifft, hört sich das für einige schon spannender an. Das FCS-Team gewann als Aufsteiger im Ellenfeld das Liga-Eröffnungsspiel, nun will FCS-Trauner Sammer Mozain einen guten Jahresabschluss und dazu würde ein Sieg gegen den Ex-Bundesligisten sicher beitragen. "Wir haben 24 Punkte, wollen noch so nah wie möglich in den ausstehenden zwei Spielen an die 30-Punkte-Marke ran kommen. Wir haben nicht nur in Neunkirchen gezeigt, dass wir mit jedem Gegner der Klasse mithalten, wenn wir keine Fehler machen. Die werden in dieser Klasse viel mehr bestraft als in der Verbandsliga. Ricco Cymet und Gibriel Darkaoui kommen wieder zurück, so dass nur Mateo Schulze fehlt", sagte der Trainer am Freitagmorgen. Im günstigsten Fall könnte das FCS-Team am Gast vorbei bis auf Rang 6 vorstossen, aber auch der Zwölfte SV Meerchweiler hat nur drei Punkte weniger.