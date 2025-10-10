Zweite will englische Woche erfolgreich abschließen

Am Sonntag (17 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) treffen zwei Aufsteiger in die Schröder-Saarlandliga aufeinander. Die Zweite des 1. FC Saarbrücken empfängt den SV Bliesmengen-Bolchen. Die Gäste aus dem Mandelbachtal brauchen jeden Punkt um den sofortigen Wiederabstieg zu vermeiden. "Wir wissen, dass sie unter Druck stehen, aber wir wollen nach einem Sieg und einem Unentschieden die englische Woche erfolgreich abschließen. Wir werden sehen, bei wem der Fitness-Zustand gut genug ist, ansonsten haben wir viele Möglichkeiten, neue Spieler zu bringen. Ein Vorteil ist auch, dass wir nicht den einen überragenden Torjäger im Team haben, sondern dass wir auch da viele Spieler haben, die treffen können und wir das sogar während einem Spiel durch entsprechende Einwechslungen forcieren könnten. Da bis auf Mateo Schulze alle Spieler einsetzbar sind, werden wir nun im dritten Spiel innerhalb von vier Tagen hoffentlich frisch genug sein, um die Punkte am FC-Sportfeld zu behalten", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag.