Zweite will auch letztes Spiel gewinnen

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken will sich am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) mit einem Sieg von ihren Anhängern und aus der Verbandsliga Süd-West in die Sommerpause verabschieden. Nach der 2:4-Niederlage beim FV Siersburg soll es nun zum Ende der Meistersaison gegen den 1. FC Riegelsberg noch mal einen Sieg geben. Der Gast steht auf Platz Zwölf, braucht einen Punkt, um sicher in der Klasse zu bleiben. Falls der Vizemeister den Aufstieg nicht packt und drei Teams nach dem letzten Spieltag punktgleich sein, wird der direkten Vergleich herangezogen, das will der ursprünglich als Aufstiegs-Anwärter gestartete FCR auf jeden Fall verhindern. "Wir wollen vor unseren Fans mit einem Sieg in die Pause gehen und uns so für die Unterstützung bedanken. Wir wollen auch seriös auftreten und uns nicht nachsagen lassen, dass wir leichtfertig Punkte herschenken, deshalb werden wir alles versuchen, das Spiel zu gewinnen. Da fast alle Spieler dabei sind, werden wir aber auch versuchen, so viele wie möglich aufs Feld zu bringen. Einige werden uns ja nach er Runde verlassen", sagte Trainer Sammer Mozain. Nicht auf dem Feld dabei sein kann Gibriel Darkaoui, bei Gianluca Lo Scrudato muss die Entwicklung zum Sonntag hin abgewartet werden. Die FSG Bous, die auf dem unsicheren vierzehnten Platz steht und drei Punkte Rückstand auf Riegelsberg hat, empfängt gleichzeitig die SG Perl/Besch, der mit Riegelsberg punktgleiche FC Brotdorf empfängt den FV Biischmisheim, der noch Vizemeister werden kann.