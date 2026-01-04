Zweite wieder Vierter

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat beim 28. REGI-Cup des SV Rohrbach genau wie beim Vorgängerturnier des SV Saar 05 Jugendfußball Rang Vier erreicht und damit erneut Masters-Punkte ergattert. Im kleinen Finale gab es eine 9:10-Niederlage nach Siebenmeter-Schießen gegen den Veranstalter.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken wurde auch beim 28. REGI-Cups des SV Rohrbach Vierter. In der Zwischenrunde konnte sich das Team von Trainer Sammer Mozain gegen den Ligakonkurrenten und Masters-Anwärter FSV Jägersburg mit 3:2 durchsetzen, ehe es im zweiten Gruppenspiel ein 2:2 gegen den Verbandsligisten SG Lebach-Landsweiler gab. Dadurch erreichte das Malstatter Team den Sieg in der Zwischenrunden-Gruppe 3 und gleichzeitig das Viertelfinale. Hier gab es einen 5:3-Erfolg über die ebenfalls in der Schröder-Saarlandliga spielende DJK Ballweiler-Wecklingen. Im Halbfinale musste sich das blau-schwarze Team dann aber dem Ligakonkurrenten SF Köllerbach, der ebenfalls zum Masters will, mit 3:5 nach Verlängerung beugen. Auch gegen den in der Landesliga spielenden Veranstalter SV Rohrbach gab es im Spiel um Platz Drei eine Verlängerung, die Begegnung wurde mit 9:10 im Siebenmeterschießen verloren.