zweite Weilheimer Mannschaft müht sich zum Pflichtsieg

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim hat sich am vergangenen Wochenende in Oberlenningen zum Pflichtsieg gemüht. Nach dem frühen Rückstand kam das Team um Kapitän Mathias Bühler nicht aus dem Konzept und konnte durch ein Kopfballtor durch vorgenannten Kapitän und Zakarias Zeboudj aus dem Bezirksliga-Team die Partie noch vor der Halbzeit drehen. In der Halbzeitansprache wurde durch Trainer Gianni Mantineo nochmals Geduld und Ruhe im Ballbesitz gefordert. Dies wurde in der zweiten Halbzeit leider aber kaum mehr umgesetzt und durch mehr Glück hätten die Oberlenninger den 2:2 Ausgleich erzielen können. Dahingegen war es aber der stark aufspielende und zuvor eingewechselte Gerson Damanti der das Spiel mit dem 1:3 Treffer nach schöner Einzelaktion für die Weilheimer endgültig entscheidete. Am nächsten Spieltag ist das Team der SGOH in Weilheim zu Gast. Spielbeginn ist am Sonntag um 13 Uhr. Es wird ein heißer Kampf wie gegen Zell erwartet.