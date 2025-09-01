Zweite verliert nach schwacher Leistung in Spessart

Am Sonntag war die zweite Mannschaft des FC Busenbach beim TSV Spessart zu Gast. Die Partie endete mit einem 2:0-Heimsieg für die Gastgeber.



Von Beginn an tat sich Busenbach II schwer, ins Spiel zu finden. Spessart nutzte die Unsicherheiten in der Defensive konsequent aus und ging noch in der ersten Hälfte verdient in Führung. Offensivaktionen der Gäste blieben selten, sodass Torhüter und Abwehr des TSV kaum ernsthaft geprüft wurden.



Bereits nach 25 Minuten musste das Trainerteam reagieren: Leon Maka ersetzte den verletzten Jan Triebskorn. Zur Pause folgten zwei weitere Wechsel: Maximilian Häfele und Sebastian Hoffmann für Marius Bauer und den ebenfalls verletzten Yanik Becker.



Doch auch nach Wiederanpfiff kam Busenbach nicht wirklich besser ins Spiel. Während die Gäste nur vereinzelt in die Nähe des gegnerischen Strafraums gelangten, zeigte sich Spessart vor dem Tor kaltschnäuzig und erhöhte auf 2:0. Damit war die Partie entschieden. Damit hat man nun schon mehrere Halbzeiten eine eher mäßige Leistung gezeigt, welche sich zwar durch Verletzungen, Urlaubszeit und weiteren Gründen zum Teil erklären lässt, jedoch definitiv nicht den Hauptgrund darstellt. Man ist gewillt, sich an die eigene Nase zu fassen und es von nun an wieder besser zu machen. Ein großer Dank geht an die über 40 angereisten FCB Anhänger, welche damit die Anzahl der Heimfans eines selbsternannten Aufstiegskandidaten übertrafen.



Am kommenden Freitag empfängt der FC Busenbach II um 19 Uhr den SV Bad Herrenalb. Dort möchte die Mannschaft eine bessere Leistung zeigen und wieder Punkte einfahren. Für Verpflegung wird auch an diesem Spieltag trotz der Aufbauarbeiten für das Kurparkfest gesorgt sein. Wir freuen uns auf euch!