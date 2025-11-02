Zweite verliert Aufsteiger-Duell

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ist mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage vom Duell der beiden Aufsteiger bei der SG Marpingen-Urexweiler zurückgekehrt. Trainer Sammer Mozain bemängelte vor allem das Verhalten bei Defensiv-Standards. "Da müssen wir viel konzentrierer und aggressiver zur Sache gehen und dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Das erste Gegentor fiel nach einem Einwurf für sie, das zweite nach einem Freistoss. Wir haben alles versucht, um noch mal zurück ins Sopiel zu kommen. Sie hatten sonst nicht viele Chancen, wir haben unsere vergeben und so gingen wir heute als Verlierer vom Platz". Den ersten Treffer erzielte Routinier Björn Recktenwald unmittelbar vor der Pause. "Das kam dann noch dazu, wir konnten das Remis nicht in die Pause mitnehmen", ergänzte Mozain. Den zweiten Treffer erzielte dann Laurenz Alt in der 67. Minute.