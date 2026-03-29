Zweite verkauft sich teuer

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen wollte unsere Reserve mit neuem Selbstbewusstsein gegen den Ligaprimus antreten, doch die Vorzeichen standen alles andere als gut: Bereits beim Aufwärmen zog sich Brian Nitschka eine Verletzung zu, die den Besuch in der Notaufnahme notwendig machte. So rutschte Philipp Schorer in die Startelf und der eh schon auf Kante gestrickte Kader wurde noch weiter ausgedünnt. Dafür machte es die Balzer-Truppe nicht schlecht und wehrte sich nach Kräften, obwohl die Gäste naturgemäß mehr vom Spiel hatten. In der 12. Minute näherten sie sich durch einen Kopfball nach einem Freistoß von links das erste Mal einem Torerfolg an, bevor Keeper Felix Schorer und Kapitän Bublitz in Personalunion die nächste Großchance vereitelten (20.). Zwei Minuten später folgte ein weiterer gefährlicher Kopfball, ehe der dritte Versuch per Kopf nach einem weiteren Eckball in Minute 32 den Bann für den Tabellenführer brach. Ziemlich aus dem sprichwörtlichen „Nichts“ krönte David Weiß eine starke Einzelaktion im Sechzehner kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem überraschenden Ausgleich für den TSV, der sogleich den Pausenstand bedeutete.

In der zweiten Hälfte mühten sich die Gäste sichtlich, um den sicher geglaubten Pflichtsieg bei unserer Reserve doch noch möglich zu machen. Dabei blieben sie in vielen Belangen hinter den Erwartungen zurück und spielten wahrlich nicht auf wie ein Aufstiegskandidat. Die Spessarter Anhängerschaft machte dafür vor allem den jungen Unparteiischen verantwortlich, der in ihren Augen viel zu häufig die Angriffe ihres Teams wegen vermeintlicher Abseitspositionen bereits im Keim erstickte. So blieb es bei einer Rettungstat von Klittich vor Rehnig (50.) sowie einer ebenso starken Abwehraktion von Ernst gegen Lungu (64.), der auch den Nachschuss nicht verwertet brachte. In der Schlussphase hatten dann beide Mannschaften die Chance auf weitere Treffer: Ivanovic scheiterte für Spessart im Abschluss (79.), während Nic Konrad auf der Gegenseite einen Distanzschuss ein Stückchen am linken Winkel vorbeijagte (84.). Das glücklichere Ende hatten die Gäste dann für sich, als sie von einem Ballverlust in der Auerbacher Vorwärtsbewegung und einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft profitierten, sodass Buchholz zum 1:2 vollstrecken konnte (87.). Noch gab sich die TSV-Reserve aber nicht auf und Konrads nächstem Versuch fehlte es an Kraft und Präzision (88.), bevor er die Riesenchance zum Ausgleich nach starker Vorarbeit von David Weiß in der Nachspielzeit versemmelte. So belohnt sich unsere Zweite trotz eines aufopferungsvollen Kampfes leider nicht mit Punkten, wenngleich der Tabellenführer an diesem Tag nicht unschlagbar schien.