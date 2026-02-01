Zweite unterliegt in letzter Sekunde

Nachdem Verbandsligist SV Losheim aus Personalmangel absagte, empfing die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Sonntagabend den luxemburgischen Zweitligisten FC Berdenia Berburg auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld. "Es war ein guter Ersatz, sie haben uns gefordert, das wollten wir auch so. Wir hatten unsere Chancen, sie haben robust dagegengehalten, da waren einige gute Spieler dabei. Mit dem letzten angriff haben wir dann in der allerletzten Aktion des Spiels noch ein Gegentor kassiert, so dass wir dieses Spiel noch verloren haben. Aber man kann zufrieden sein so wir wir uns präsentiert haben", sagte Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Am Mittwoch um 19 Uhr spielt das FCS-Team ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) gegen den Rheinlandligisten SG Hochwald.