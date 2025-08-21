Zweite unterliegt im Test gegen Oberligist

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Mittwochabend in einem kurzfristig angesetzten Test gegen den Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach erneut gezeigt, dass sie auch gegen höherklassige Teams eine gute Figur machen kann. Allerdings gab es dennoch nach drei Liga-Pleiten eine weitere Niederlage. Dabei brachte Luca Marco Michael Dier sein Team in der 21. Minute in Führung, die bis weit in die zweite Hälfte hielt. Dann glich Max Poller für den Gast aus dem Eppelborner Gemeindeteil aus, ehe Sören Maas fünf Minuten später den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Für das FCS-Team geht es am Sonntag um 17 Uhr, ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) in der Schröder-Saarlandliga mit dem Heimspiel gegen die SG Köllerbach weiter. Wiesbach reist bereits am Samstag nach Neuwied und trifft dort im Stadion am Wasserturm auf den FV Engers, der am Mittwoch sein Nachholspiel beim Aufsteiger TSV 1881 Gau-Odernheim mit 2:0 (2:0) gewinnen konnte.