Zweite überholt Friedrichsthal vor Nachholspiel 1.FC Saarbrücken II: Mit Punktgleichstand ins Nachholspiel

Die Herbstmeisterschaft hat die Zweite des 1. FC Saarbrücken seit Sonntagnachmittag so gut wie sicher in der Tasche. Dabei war das vor dem Auswärtsspiel bei der Zweiten des SV Saar 05 eigentlich gar nicht geplant. Vorgabe war, mit einem Auswärtssieg den Abstand zum drei Punkte besseren SC Friedrichsthal gleich zu halten. Da der Spitzenreiter sich aber eine 0:4-Pleite bei der Zweiten der SpVgg. Quierschierd leistete, war der Jubel der Blau-schwarzen eine Stunde nach dem 7:0 (3:0)-Auswärtssieg noch mal groß. Nun ist die FCS-Zweite wegen des besseren Torverhältnisses vor Friedrichsthal Erster. Dazu kommt das um siebzehn Treffer bessere Torverhältnis, das zwar einen weiteren Punkt ausmacht, aber im Titelrenne würde es bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel geben.. In der ersten Hälfte trafen Ram Jashari (7.), Patrick Kruszynski (36.) und Alden Hodzic (41.) trafen für die Gäste aus Malstatt vor der Pause, Vincenzo Accursio (69. und 88.) nochmal Jashari (88. und 90.) legten im zweiten Durchgang nochmal vier Treffer nach. Die FCS-Zweite kann nun im Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen die SG Blau-Weiß Karlsbrunn-Lauterbach ihren Vorsprung auch nach Punkten ausbauen.