Zweite trotz zwei Führungen mit Remis gegen FKP II

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken trennte sich am Sonntag von der in der Verbandsliga Südwest spielenden Oberliga-Reserve des FK Pirmasens mit 3:3 (1:2). Die Führung wechselte dabei mehrmals, das Malstatter Team lag sogar zwei Mal vorne. Jael Mutombo Nyota brachte sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 14. Minute nach vorne, die Gäste aus dem Wasgau drehten die Partie aber bis zur Pause zu ihren Gunsten. Dann waren wieder die Malstatter dran, zunächst gelang Alex Styben in der 48. Minute der Ausgleich, ehe er zwei Minuten später sein Team erneut in Führung brachte. Doch die Westpfälzer schlugen noch mal zurück und erzielten in der 69. Minute den letzten Treffer des Spiels zum 3:3-Endstand. Für das blau-schwarze Team von Trainer Sammer Mozain geht es am kommenden Sonntag, 01. März um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter FSV Jägersburg in die Fortsetzung der Rückrunde in der Schröder-Saarlandliga.