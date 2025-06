Zweite testet erneut gegen einen Verbandsligisten

Nach dem gelungenen Testspiel-Auftakt mit dem 4:0-Erfolg über den Süd-West-Verbandsligisten 1. FC Riegelsberg testet die Zweite des 1. FC Saarbrücken nun am Sonntag gegen einen Nord-Ost-Verbandsligisten. Das Team von Trainer Sammer Mozain trifft auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Wehrden (Kleine Bergstr.) auf den SV Schwarzwnbach aus Homburg. "Die Liga des Gegners ist derzeit nicht so ausschlaggebend, wir wollen weiter Dinge umsetzen, die wir im Trainin einstudiert haben. Wir wissen, dass in der Saarlandliga die Stürmer besser treffen, deshalb wollen wir in den Testspielen so oft wie möglich zu Null spielen", legt der Trainer vor allem Wert auf die Defensive. Gegenüber dem Riegelsberg-Spiel sind Ricco Cymer und Zinedin Osmanagic wieder dabei, Harry Nfougou Nguini steigt am Montag ins Training ein. Fehlen werden Leo Sahin, Lukas Feka und Ram Jashari.