Zweite testet am Sonntag in Ottweiler-Steinbach

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken endet die englische Testspiel-Woche am Sonntag mit einer weiteren Vorbereitungsbegegnung. Das Team von Trainer Sammer Mozain, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, tritt um 14 Uhr beim Verbandsligisten FSG Ottweiler/Steinbach (Rasenplatz Steinbach, Zum Sportplatz) an. Nach dem 7:1-Erfolg beim Landesligisten TuS Eschringen will das Saarbrücker Reserveteam nun wieder ohne Gegentreffer bleiben. Einige Spieler sind noch im Urlaub, sollen aber laut dem Trainer ab Montag wieder dabei sein, so dass der Rest der Vorbereitung auf die Saarlandliga komplett absolviert wird. "Wir haben derzeit keine verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfälle zu beklagen, wir werden am Sonntag mit 15 Feldspielern und einem Torwart antreten, alle werden also zum Einsatz kommen. Nicht dabei sind Dejan Ngemba, Gianluca Lo Scrudato, Jael Mutombo Nyota, Thierry Correia Delgado Fonseca und Torwart Vincent Leone, die ihren Urlaub alle am Wochenende beenden", sagte der Trainer am Samstagmittag.