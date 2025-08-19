Zweite testet am Mittwoch gegen Oberligisten

Zusatzschicht für die FCS-Zweite. Im Duell zweier Meisterteams trifft der aktuelle Champion der Verbandsliga Süd-West auf den Titelhalter der Schröder-Saarlandliga, den FC Hertha Wiesbach. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) ausgetragen. "Wir wollen gegen einen höherklassigen Gegner noch mehr Spielpraxis, werden nun auch Kaderspieler einsetzen, die in der Liga nicht so oft zum Zug kommen. So hat Zinedin Osmanagic erst zwei Spiele nach seiner Verletzungspause absolviert. Da die A-Junioren gleichzeitig ein NLZ-Spiel haben, werden wir nur auf Spieler aus unserem Kader zurückgreifen können, deshalb werden einige auch eine längere Spielzeit bekommen. Weiterhin fehlen werden Gianluca Lo Scrudato, Mateo Schulze und Gibriel Darkaoui, die drei werden auch am Sonntag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Köllerbach fehlen. Elias Jung hat uns verlassen und spielt künftig für den FV Diefflen", sagte Trainer Sammer Mozain am Dienstag.