Zweite startet mit hohem Heimsieg in Vorbereitung

Das Saarlandliga-Team des 1. FC Saarbrücken ist mit einem Kantersieg in die Vorbereitung vor der Fortsetzung der Schröder-Saarlandliga gestartet. Gegen den SV Schwarzenbach, den Spitzenreiter der Verbandsliga Nord-Ost, setzte sich das von Sammer Mozain trainierte Team mit 7:1 (3:1) durch. Den frühen Führungstreffer der Homburger egalisierte Thierry Correia Delgado Fonseca bereits in der 16. Minute. Vor der Pause erreichten Lukas Feka (31. per Foulelfmeter) und Ram Jashari (34.) den Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang gelangen Leo Sahin (60. und 63.), Alex Styben (70.) und Niklas Schiller (85.) vier weitere Treffer. Der Trainer sagte nach dem Spiel: "Sowohl bei uns als auch beim Gast haben noch viele wichtige Spieler gefehlt, deshalb sollte man das Ergebnis nicht überbewerten. Wir haben noch viele Spiele, aber wir haben jetzt auch mit vielen Toren Offensivdrang bewiesen. Alex Styben hat in seinem ersten Spiel für uns getroffen, auch Dylan Sodji war gut eingebunden. Wir können unsere Leisrung erst richtig bewerten, wenn alle Spieler dabei sind". Das für Mittwoch vorgesehene Spiel gegen den Süd-West-Verbandsligisten FC Kandil Saarbrücken wurde abgesagt, so dass es am kommenden Sonntag, 01. Februar um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) gegen den Süd-West-Verbandsligisten SV Losheim weitergeht. "Das Spiel soll trotz des gleichzeitig in der Saarlandhalle stattfindenden Hallenmasters bei uns ausgetragen werden", sagte Mozain am Sonntagabend.