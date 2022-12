Zweite startet in die Hallenrunde 1.FC Saarbrücken: Erster Auftritt am Samstag in Brebach

Am Samstag beginnt für die Zweite des 1. FC Saarbrücken die Hallenrunde mit der Teilnahme am Turnier des SV Bübingen. Der 2. Reinhard-Behrend-Cup des Bezirksligisten wird in der Sporthalle im Stadtteil Brebach ausgetragen. Das Team von Trainer Sammer Mozain bestreitet alle Vorrundenspiele am Samstag. Die Platzierungsspiele und das Finale finden dann am kommenden Sonntag (04.12.) statt. Das FCS-Team muss vier Vorrundenspiele bestreiten. Zum Auftakt geht es um 16.18 gegen den in der Bezirksliga spielenden Veranstalter SV 19 Bübingen. Um 17.12 Uhr sind die Sportfreunde Saarbrücken, die in der gleichen Klasse spielen, der Gegner. danach folgt um 18.05 die schwerste Aufgabe der Vorrunde, wenn es gegen den Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen geht. Zum Abschluss um 18.42 Uhr steht dann noch die Begegnung gegen den Kreisligisten Saarbrücker SV an. "Wir hatten im vorigen Jahr, als es keine Hallenrunde gab, eine lange Pause. Das wollen wir diesmal vermeiden und haben uns zu mehreren Turnierteilnahmen entschieden. So bleiben wir immer in Bewegung und können viele Spieler einsetzen. Am Wochenende werden noch einige Spieler angeschlagen oder erkrankt fehlen. Wir hoffen, dass wir in Brebach von vielen FCS-Anhängern unterstützt werden und wollen uns für den Sonntag qualifizieren. Wir wollen Spaß haben, sehen aber auch die mögliche Masters-Qualifikation als Ziel an, weil wir so viele Turniere spielen. Wir müssen erst mal reinfinden, für viele ist es am Samstag auch das erste Mal, dass sie an so einem Turnier teilnehmen. Doch selbst wenn wir in den ersten zwei oder drei Veranstaltungen keinen Punkt holen, ist die Qualifikation noch möglich. Wir werden sehen wie wir starten und dann von einem Turnier zum nächsten planen".